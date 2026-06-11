Madrid confirma que no pondrá banderas del Orgullo en los edificios del Ayuntamiento

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado que en los edificios institucionales del Ayuntamiento no ondeará la bandera arcoíris, "ni esa ni otras", para acusar a la izquierda de buscar "polémicas" alrededor del Orgullo con el único fin de "ensuciar" la fiesta.

"No vamos a volver a entrar cada año en una polémica que no tiene ningún recorrido, ningún sentido. Se va a celebrar el Orgullo como todos los años y será un éxito como todos los años", ha declarado la también portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Cree que la izquierda "seguirá buscando polémicas como todos los años y no la encontrará porque tienen que buscar alguna manera de ensuciar la fiesta, siempre lo hacen, siempre lo intentan".

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Madrid recibirá el Orgullo con "múltiples banderolas en toda la ciudad" porque "el Ayuntamiento de Madrid está implicado en esa fiesta", ha asegurado.