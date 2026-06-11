Ni en Leganés ni en Móstoles: aquí está el instituto de Madrid con la mejor nota media en la PAU 2026

Desde las 12:00 horas del mediodía, los estudiantes de la capital han podido consultar sus notas de las Pruebas de Acceso a la Universidad 2026. Con las manos temblorosas y muchas dudas acerca de las posibles subidas en las notas de corte, Valeria Fragola conocía su nota final de la PAU: un 9,99.

Tras examinarse en la Universidad Complutense, esta cifra no solo la convertía en la alumna con la mejor nota en Madrid, sino que alzaba a su instituto al podio de las mejores notas en la Comunidad. Valeria, que ya sueña con estudiar medicina, estudió su etapa de bachillerato en el colegio Mirabal International School, en Boadilla del Monte.

El instituto con la mejor nota está en Boadilla del Monte

Con un precio que oscila entre los 6.000 y los 9.000 euros anuales, el colegio privado Mirabal International School se ha alzado con la mejor nota en las pruebas de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid. Con más de 40 años de excelencia educativa, el Mirabal se encuentra entre los 5 mejores colegios privados de Madrid y destaca por ofrecer "un modelo educativo multilingüe y vanguardista que prepara a los alumnos para destacar a nivel global".

Buscando formar a sus alumnos no solo como profesionales, sino como "personas con una mentalidad emprendedora y resolutiva", el Mirabal International School se encuentra en Boadilla del Monte, una zona de Madrid conocida por su oferta educativa privada y concertada de élite.

Con un nivel socioeconómico familiar muy alto, colegios como el Colegio Mirabal, el Highlands School o el Trinity College apuestan por una formación bilingüe y un enfoque tecnológico que consideran clave para la proyección internacional de sus estudiantes.

Noticias relacionadas

Dos institutos públicos en el Ranking

En segunda posición tras el Mirabal International School se encuentran los únicos dos institutos públicos del ranking, el IES Ramiro de Maeztu, y el IES Laguna Joatzel que, junto al Colegio privado Amanecer han obtenido una puntuación de 9,98. Continuando la clasificación, en tercera posición el Colegio concertado Miramadrid se alza con una puntuación de 9,97, seguido muy de cerca por el Colegio Enriqueta Mayerb con una calificación de 9,96.