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MUNDIAL 2026

El Ayuntamiento instalará una segunda pantalla gigante en Madrid Río si España pasa a cuartos del Mundial

La Plaza Colón ya acoge a los aficionados con pantallas, ocio y música, y se sumará otra ubicación si España avanza en el torneo

Aficionados de la Selección Española durante la pasada Eurocopa.

Aficionados de la Selección Española durante la pasada Eurocopa. / EFE

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Héctor González

Héctor González

Madrid

Dando el condicional por cosa hecha, si la Selección Española llega a cuartos de final del Mundial 2026, el Ayuntamiento de Madrid instalará una segunda pantalla gigante en la explanada de Puente del Rey, en Madrid Río, tal y como ha avanzado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Esta se sumará a la ya habilitada en la plaza Colón, convertida estos días en punto de encuentro para los aficionados de la capital con pantallas, zona de ocio y música en vivo. El espacio, bautizado como Plaza Selección, permitirá seguir en directo todos los partidos del Mundial, empezando por el inaugural que se disputa este jueves, "siempre y cuando comiencen antes de las 10" de la noche.

El recinto de Colón contará con pantallas gigantes, tienda oficial, un museo con exposición de trofeos, zonas de ocio, música en vivo, actividades para todos los públicos y una oferta gastronómica pensada para animar tanto la previa como el pospartido. La entrada será gratuita y libre hasta completar aforo durante los días de partido de la fase de grupos.

La programación arrancará el 15 de junio, coincidiendo con el partido entre España y Cabo Verde, previsto a las 18.00 horas. Ese día, la Plaza Selección estará abierta desde las 12.00 hasta las 22.30. La dinámica se repetirá el 21 de junio, cuando España se enfrente a Arabia Saudí, también a las 18.00. El tercer partido de la fase de grupos será ante Uruguay, el 27 de junio, pero no se emitirá en la Plaza Selección al estar programado a las 02.00.

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A partir de Cuartos de final, donde "estamos seguros que vamos a estar", ha vaticinado Sanz sin ápice de duda, el Gobierno muncipal incorporará "una segunda pantalla en Puente del Rey para poder ver esos partidos también de la Selección Española"A

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