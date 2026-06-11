Doce rojiblancos, diez madridistas: el Atlético da el ‘sorpasso’ al Real Madrid en el Mundial 2026

El Mundial 2026 arranca este jueves de la mano del México-Sudáfrica con el Estadio Azteca como testigo. Esta Copa del Mundo dejará una imagen nunca antes vista en el fútbol español. Por primera vez, el Atlético de Madrid contará con más representantes que el Real Madrid en una cita de estas características. Los rojiblancos aportarán 12 jugadores a sus respectivas selecciones, frente a los 10 del conjunto blanco. Será la primera vez que ocurra en las 23 ediciones que se ha disputado el torneo más prestigioso del planeta, certificando así una igualdad máxima entre los dos clubes referencia de la capital.

Las lesiones de Rodrygo y Militao

El conjunto blanco envía 10 de sus futbolistas a la cita que se disputará durante el próximo mes y medio en Estados Unidos, México y Canadá. Jude Bellingham (Inglaterra), Kylian Mbappé y Aurelien Tchouaméni (Francia), Fede Valverde (Uruguay), Antonio Rudiger (Alemania), Thibaut Courtois (Bélgica), Vinicius Jr (Brasil), Brahim Díaz (Marruecos), David Alaba (Austria) y Arda Güler (Turquía) son los nombres que componen esta nómina de internacionales.

En este listado podían haber aparecido nombres como el de Dani Carvajal, ausente en la lista de Luis de la Fuente por los innumerables problemas físicos y la falta de continuidad que ha acompañado al capitán durante los últimos meses, Rodrygo Goes, uno de los fijos para Carlo Ancelotti en Brasil que cayó lesionado de larga duración, o Eder Militao, en una situación similar a la de su compatriota. Estos tres futbolistas partían al inicio de la temporada con un hueco en cada uno de sus combinados nacionales, pero el estado físico de todos ellos les impedirá estar en la cita mundialista.

El bajón de Huijsen, Mastantuono y Camavinga

Otra de las causas, más allá de lo físico, de esta circunstancia la marcan los bajos momentos de forma de muchos de los futbolistas que componen la plantilla del Real Madrid. Sin duda, la ausencia más sonada ha sido la de Dean Huijsen. El central se había convertido en un fijo para el seleccionador español desde el parón de selecciones por la Nations League ante Países Bajos. Su temporada se ha convertido en una montaña rusa y Luis de la Fuente ha optado por jugadores que finalizaron la temporada en mejor estado de forma, como es el caso de Eric García o Marc Pubill.

Se apunta a esta lista de ausencias Eduardo Camavinga. El francés ha cuajado su peor temporada como profesional. Las lesiones tampoco han acompañado a un futbolista que ha dejado mucho que desear en los momentos clave. Su expulsión ante el Bayern Múnich define la temporada de un jugador que ha involucionado desde su llegada al Real Madrid.

Otros nombres como el de Franco Mastantuono o Trent Alexander-Arnold han contribuido en este cambio de tornas en favor del Atlético. Pese a tratarse de casos totalmente opuestos, ni el argentino ni el inglés parecen haber completado su proceso de adaptación en el conjunto blanco. Ambos llegaron en el pasado mercado de verano con el cartel de internacionales, pero su primera temporada en Madrid se lo ha arrebatado.

Sorpasso del Atlético en 2026

Todo ello ha facilitado este ascenso del Atlético sobre su máximo rival. Por primera vez desde que se disputa este torneo, los rojiblancos aportan mayor número de internacionales. En 1930, 1938, 1954 y 1970 ninguno de estos dos equipos aportó jugadores a la gran cita, pero en todas las restantes ediciones el conjunto blanco se había impuesto con solvencia en buena parte de ellas.

Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Baena (España), José María Giménez (Uruguay), Alexander Sørloth (Noruega), Obed Vargas (México) y Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Julián Alvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone (Argentina) serán los encargados de representar al conjunto rojiblanco durante el verano. Los atléticos, al igual que los madridistas, cuentan con algún que otro futbolista que por lesión, Pablo Barrios, o por estado de forma, Le Normand, causará baja en este Mundial.

Sin embargo, esto no ha impedido a los rojiblancos superar al Real Madrid. Hasta la fecha, Qatar 2022 había sido la edición más igualada entre ambos conjuntos. El Real Madrid envió 13 futbolistas, mientras que los rojiblancos hicieron lo propio con 12, siendo esta la máxima cifra alcanzada por los atléticos en la historia. El peak de los blancos llegó en Rusia 2018, año en el que se consiguió la tercera Copa de Europa consecutiva, cuando se llegó a aportar un total de 15 jugadores. En esta edición, el equipo rojiblanco envió 9 futbolistas.

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Será esta la primera ocasión en la que los rojiblancos se conviertan en mayoría durante el Mundial. Una muestra más del incansable crecimiento de la plantilla atlética y consecuencia de dos años especialmente negativos en la parcela deportiva para el equipo blanco.