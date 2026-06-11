Diputados del PSOE abandonan el pleno de la Asamblea de Madrid tras un enfrentamiento en un debate sobre ETA

El debate sobre una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para instar al Gobierno a endurecer las condiciones de acceso a la libertad condicional a condenados por terrorismo ha terminado derivando en una discusión sobre las víctimas que ha terminado con la expulsión del diputado socialista Fernando Fernández Lara. Sus compañeros de grupo han abandonado el pleno a continuación en protesta por la decisión de la vicepresidenta primera de la cámara, Ana Millán.

El tumulto ha llegado cuando ya se había terminado de debatir la proposición y quedado pendiente de ser votado, trámite que en la cámara madrileña se realiza al final de cada pleno. Fernández Lara ha pedido la palabra para rebatir una afirmación del popular Daniel Portero. "Las tres personas que estamos aquí les dan exactamente igual", ha reprochado Portero en referencia a sus compañeros de grupo Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco y José Virgilio Menéndez Medrano, superviviente a un atentado de ETA en 1999, y a sí mismo, hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por la banda terrorista en 2000.

El parlamentario socialista ha pedido entonces la palabra para rebatir a Portero, a partir de un malentendido. "Hemos escuchado que las víctimas están aquí solo en una bancada", ha dicho. La vicepresidenta primera de la Asamblea, Ana Millán, en ese momento responsable del desarrollo del pleno, le ha corregido señalando que lo que Portero ha dicho es sencillamente que hay tres víctimas en esa bancada y le ha retirado la palabra. Fernández Lara, no obstante, ha insistido con vehemencia. Entre otras cosas ha recordado que Quico Tomás y Valiente, hijo del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, fue diputado por el PSOE en la anterior legislatura.

El asunto suele tensar los debates en la cámara de Vallecas. Millán ha llamado al orden a Fernández Lara hasta en cuatro ocasiones tras lo cual, en aplicación del reglamento, le ha expulsado del Pleno. Según abandonaba el hemiciclo se han escuchado algunas voces de "traidores". Fernández Lara se ha encarado entonces con el popular Enrique Serrano Sánchez-Tembleque y ha tenido que ser contenido por algunos compañeros.

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La portavoz socialista, Mar Espinar, ha pedido intervenir ante las acusaciones de "traidores", Millán no le ha dado la palabra y los diputados socialistas presentes en ese momento en el pleno, a excepción de la dirección del grupo, han abandonado el salón en protesta. "Las víctimas están en ambas bancadas; la diferencia es que alguno no pretendemos vivir de ellas", ha señalado posteriormente la diputada del PSOE Silvia Monterrubio.