El diplomático Pablo García-Berdoy, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con Eric Frattini, periodista y vaticanista, y Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Pablo García-Berdoy, exembajador de España en la Unión Europea.

Diplomático desde 1987, García-Berdoy ha sido embajador de España en Rumanía y Moldavia, después en Alemania y, posteriormente, embajador representante permanente ante la Unión Europea. Actualmente es responsable de Asuntos Europeos y Geopolítica en LLYC.

En un mundo cada vez más dominado por la ley del más fuerte con grandes potencias dispuestas a imponer sus intereses, García-Berdoy analizará el lugar que la Unión Europea ocupa en la actualidad en el panorama geopolítico internacional. La relación actual con Donald Trump y Vladímir Putin, el ocaso del multilateralismo, la necesidad de avanzar hacia una defensa común, la guerra arancelaria, el ascenso comercial de China y el acuerdo con Mercosur son algunos de los asuntos que se abordarán en la conversación.

García-Berdoy, una de las voces más autorizadas para valorar el momento que atraviesa la Unión Europea, hablará también sobre la polarización política y social como amenaza a la convivencia en la sociedad europea y de la inmigración como fenómeno de nuestro tiempo que divide a los Estados miembros.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a Eric Frattini, periodista y vaticanista, y Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI, donde ambos expertos dialogaron sobre la visita del Santo Padre a España. En esta conversación Avezuela recordó que Robert Prevost, cuando se asomó al balcón tras ser nombrado Papa, ya dio pistas de la encíclica cuando decidió tomar el nombre de León XIV: "Él dice que a León XIII le tocó llevar a cabo la encíclica de la revolución industrial y a mí me va a tocar llevar a cabo la de la revolución tecnológica". Y Avezuela ratificó que la transformación del empleo es uno de los pilares esenciales de la encíclica: "cómo la inteligencia artificial, la revolución tecnológica y digital, va a transformar nuestros quehaceres y nuestros trabajos diarios".

Y estos argumentos hilan con una reflexión compartida por ambos sobre la posición que León XIV adopta ante los conflictos internacionales actuales. "Él acoge una expresión de Pablo VI que habla de la civilización del amor y pone énfasis en la necesidad de favorecer la diplomacia y el multilateralismo", afirmó Avezuela. "La política vaticana está siendo muy activa y muy incisiva, por ejemplo, en Israel, aunque la diplomacia vaticana haya sido desde el siglo XV una diplomacia de terciopelo", apostilló Frattini.

En relación a la importancia del papel de la mujer en el Vaticano, Eric Frattini señaló que aquello empezó con el Papa Francisco y que León XIV está siendo continuador de esta línea, aunque recuerda que en la Santa Sede los tiempos de adaptación a los cambios van despacio: "A mí me decía siempre un obispo que el Vaticano no se rige por nuestro reloj de 24 horas, que va mucho más lento". Y puso en valor que hoy sea una mujer, la monja Raffaella Petrini, la secretaria general de Gobernación del Estado vaticano, es decir, la primera mujer en ejercer el cargo de "alcaldesa del Vaticano".

En este sentido, Jesús Avezuela sostuvo que "la Iglesia debe seguir dando pasos importantes, tiene que tener en cuenta los signos de los tiempos y acomodarse a las sociedades en las que vivimos".

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En la conversación, ambos especialistas valoraron los meses que León XIV lleva de pontificado, analizaron su perfil más político, enfatizaron su apuesta por la doctrina social de la Iglesia, reflexionaron sobre su posición contra los casos de abuso sexual y vislumbraron un interesante retrato de la figura de un hombre, Robert Prevost, que ha regresado a España, ahora como Sumo Pontífice.