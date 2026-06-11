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Detenidos dos hombres tras apuñalar a otro en plena calle en Puente de Vallecas

La víctima presentaba dos heridas de arma blanca en un glúteo y en un brazo tras una discusión por dinero; uno de los arrestados amenazó a los policías con un cuchillo antes de ser reducido

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

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Héctor González

Héctor González

Madrid

La madrugada del pasado miércoles terminó con dos hombres detenidos en Puente de Vallecas después de que otro varón resultara herido por arma blanca durante una pelea en plena calle. Los hechos ocurrieron en la calle Carlos Aurioles, donde una llamada 091 alertó a la Policía Nacional de una reyerta entre tres hombres.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varios agentes de la comisaría del distrito. Al llegar, encontraron a un hombre con dos heridas de arma blanca, una en el glúteo y otra en uno de sus brazos. Los policías actuaron en un primer momento para taponar el sangrado hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El herido contó a los agentes que había discutido con dos hombres por dinero. La cosa fue subiendo de tono y, en mitad del enfrentamiento, uno de ellos le atacó con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

Con la descripción facilitada por la víctima, los policías buscaron a los sospechosos por la zona. Las pesquisas les llevaron hasta una vivienda cercana, frecuentada por los dos implicados. Allí localizaron a un tipo sin camiseta que coincidía con la descripción aportada. Fue detenido en ese momento.

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En el mismo domicilio había otro hombre armado con un cuchillo. Según la Policía, amenazó a los agentes, que desenfundaron sus armas reglamentarias y le ordenaron varias veces que tirara el cuchillo al suelo.Finalmente, el hombre dejó el arma y fue arrestado. Los dos detenidos están acusados de un delito de lesiones y otro de amenazas.

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