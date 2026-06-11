¿Descubrir el arte a partir del juego? Un plan para los más pequeños este sábado en Madrid

El arte no siempre se mira desde lejos: a veces se pisa, se toca, se mueve y se descubre con las manos. Esta es la idea en la que se basa 'Jugar el arte en familia', un taller con el que Matadero invita a los más pequeños a entrar en una instalación artística pensada para explorar, crear y compartir desde el juego.

La actividad, dirigida a niños y niñas de 1 a 5 años siempre acompañados por un adulto, tendrá lugar este sábado 13 de junio. El espacio se prepara con materiales sensoriales combinables, cuidados visualmente y adaptados a las edades de los participantes.

Un espacio para tocar y crear

El taller se celebra en Nube, dentro de Casa del Lector de Matadero, con dos horarios definidos: el primero comienza a las 16:30 y el siguiente a las 18:00 horas. La actividad estará impartida por Jugar el Arte, quienes invitan a explorar, experimentar y jugar con materiales conocidos y otros nuevos. Todo se puede tocar y todo forma parte del juego, con una dinámica que mezcla instalación artística, movimiento y participación familiar.

Así, el juego se plantea desde la libertad y el respeto. Cada niño puede elegir su recorrido, detenerse en los materiales que le interesen y construir pequeñas aventuras acompañado por un adulto. Un plan para descubrir que, en la primera infancia, el arte no necesita explicaciones: basta un espacio cuidado, materiales para experimentar y tiempo compartido para que la curiosidad haga el resto.