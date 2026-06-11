El Real Madrid negocia el fichaje de Bernardo Silva tras la petición de Mourinho

El Real Madrid ha activado la maquinaria para concretar uno de los fichajes más mediáticos del mercado de verano. Bernardo Silva, estrella del Manchester City, se encuentra en la órbita del club blanco tras la petición expresa del nuevo entrenador, José Mourinho, según ha podido confirmar EFE.

El futbolista portugués, que cierra un ciclo legendario en Inglaterra, ve con buenos ojos su llegada a LaLiga para liderar la reconstrucción del equipo madridista de cara a la próxima temporada.

Tras anunciar su salida del Manchester City, Bernardo Silva se ha convertido en la pieza más codiciada del fútbol europeo. A sus 31 años, el internacional portugués busca un nuevo desafío competitivo y el proyecto de Mourinho en Madrid encaja perfectamente en sus ambiciones.

Su llegada al Santiago Bernabéu aportaría la experiencia de un jugador de élite y reforzaría una zona del campo que demanda mayor creatividad y control. Gracias a su gran polivalencia, Silva puede adaptarse a múltiples posiciones, desempeñándose con solvencia como extremo, mediapunta o incluso como falso nueve.

El legado de una estrella en el Manchester City

El impacto de Bernardo en el Etihad Stadium ha sido absoluto tras haber sido el motor del equipo de Pep Guardiola durante casi una década. Su palmarés incluye seis títulos de Premier League y una Champions League, acumulando más de 600 partidos en la élite con un balance de 111 goles y 103 asistencias.

A pesar de los intentos de Guardiola por retenerlo, el jugador ha decidido que su etapa en Mánchester ha concluido. El luso domina el español a la perfección y siempre ha mantenido una vinculación especial con nuestro país, lo que facilitará su rápida adaptación al vestuario blanco.

En el aspecto físico, el portugués destaca por una fiabilidad extraordinaria. Apenas ha sufrido una decena de lesiones desde que aterrizó en Inglaterra en 2017, lo que garantiza un rendimiento constante para el conjunto madridista.

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Además, esta operación consolidaría la estrecha relación entre el Real Madrid y el agente Jorge Mendes, quien representa al futbolista a través de su empresa Gestifute. Con este movimiento, el Madrid busca asegurar un fichaje de garantías para seguir compitiendo por todos los títulos bajo la dirección de Mourinho.