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VIAJE DE LEÓN XIV A ESPAÑA

Ayuso deja de lado el enfrentamiento con Barcelona y alaba el acto del papa en la Sagrada Familia: "¡Qué belleza!"

La presidenta madrileña celebra la inauguración de la Torre de Jesús, que convierte a la obra de Gaudí en la catedral más alta del mundo

Ayuso saluda al papa León XIV en Madrid.

Ayuso saluda al papa León XIV en Madrid. / Comunidad de Madrid

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Javier Martínez Candela

Javier Martínez Candela

Madrid

"Construir armonía y comunión, más allá de toda polarización". Las palabras del papa León XIV contra el enfrentamiento político y social, mensaje que no ha dejado de predicar durante su viaje a España, parecen haber hecho mella. Al menos en parte. Isabel Díaz Ayuso ha aparcado el 'pique' entre las dos principales ciudades de España para alabar el evento de inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, bendecida por el santo pontífice en un espectáculo de luces, música y colores.

"¡Qué belleza! #Barcelona", escribió en X la presidenta de la Comunidad de Madrid después de concluir el acto en la ciudad condal. A su mensaje de elogio le acompaña una bandera española y un largo vídeo de la inauguración de la nueva torre que convierte a la Sagrada Familia en la catedral más alta del mundo.

El comentario de Ayuso llega en un contexto poco habitual para la dirigente madrileña, que ha convertido la rivalidad institucional y política con el independentismo catalán y con el modelo de Barcelona en uno de los ejes de su discurso. Esta vez, sin embargo, la presidenta ha optado por destacar el valor artístico, espiritual y simbólico de la ceremonia celebrada en el templo soñado por Antoni Gaudí.

Y es que la inauguración de la Torre de Jesús supone un hito histórico para la Sagrada Familia. La aguja central de la basílica culmina el proyecto concebido por el célebre arquitecto catalán y convierte el templo en una de las grandes referencias arquitectónicas y religiosas del mundo. El acto, además, coincidió precisamente con el centenario de la muerte de Gaudí, lo que refuerza la carga simbólica de la celebración.

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Con su mensaje, Ayuso se suma a los elogios que ha despertado la ceremonia. Un espectáculo de luces y fuegos artificiales para la visita de León XIV a la Sagrada Familia que concluyó con una imagen del rostro de Gaudí hecha con drones, "devolviendo" a la vida al creador de la basílica, que pudo ver así parte de su gran obra concluida.

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