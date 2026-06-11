El Ayuntamiento sustituye al director de los Bomberos en pleno conflicto laboral con el cuerpo

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tendrá en breves una nueva cabeza visible. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha anunciado este jueves el relevo del actual director general, Enrique López Ventura, que será sustituido por una persona todavía por determinar.

Según ha explicado la también vicealcaldesa y portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, se trata de una decisión adoptada "por mutuo acuerdo" y "pactada con anterioridad", pero cuyo anuncio público se ha pospuesto hasta que pasase la visita del Papa a la capital.

Estae cambio de mando llega en pleno conflicto laboral entre los Bomberos y el Consistorio madrileño. El pasado 26 de mayo, coincidiendo con la celebración del último Pleno municipal, los sindicatos llevaron su protesta a las puertas del Palacio de Cibeles para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su intervención directa en el conflicto laboral abierto.

Este se remonta a 2024, cuando se firmó un nuevo convenio colectivo que ponía fin, al menos temporalmente, a una larga y difícil negociación iniciada en 2022. El acuerdo incluía, entre otras medidas, el incremento progresivo de la plantilla hasta 1.750 efectivos y una jornada ampliada adicional y voluntaria para reforzar el servicio en periodos de mayor necesidad.

Menos de dos años después, sin embargo, las aguas no han vuelto a su cauce. Las entidades sindicales lamentan que el problema no es el acuerdo en sí, sino su cumplimiento, que acumula desde entonces “retrasos, bloqueos, interpretaciones restrictivas y decisiones unilaterales” en materias que consideran esenciales para la plantilla y para el funcionamiento del servicio.

Por todo ello, y tras anunciar la ruptura de la paz social, el cuerpo registró ese martes un escrito pidiendo a Almeida una “interlocución válida, eficaz y con capacidad real de decisión”, distinta de la ejercida hasta la fecha, que permita reconducir el conflicto, recuperar un clima de diálogo y garantizar que se cumpla lo pactado con la plantilla.