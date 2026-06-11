CAMBIO DE MANDO
El Ayuntamiento sustituye al director de los Bomberos en pleno conflicto laboral con el cuerpo
Según el Gobierno municipal, la decisión ya estaba pactada "con anterioridad" y de "mutuo acuerdo" con Enrique López Ventura
El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tendrá en breves una nueva cabeza visible. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha anunciado este jueves el relevo del actual director general, Enrique López Ventura, que será sustituido por una persona todavía por determinar.
Según ha explicado la también vicealcaldesa y portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, se trata de una decisión adoptada "por mutuo acuerdo" y "pactada con anterioridad", pero cuyo anuncio público se ha pospuesto hasta que pasase la visita del Papa a la capital.
Estae cambio de mando llega en pleno conflicto laboral entre los Bomberos y el Consistorio madrileño. El pasado 26 de mayo, coincidiendo con la celebración del último Pleno municipal, los sindicatos llevaron su protesta a las puertas del Palacio de Cibeles para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su intervención directa en el conflicto laboral abierto.
Este se remonta a 2024, cuando se firmó un nuevo convenio colectivo que ponía fin, al menos temporalmente, a una larga y difícil negociación iniciada en 2022. El acuerdo incluía, entre otras medidas, el incremento progresivo de la plantilla hasta 1.750 efectivos y una jornada ampliada adicional y voluntaria para reforzar el servicio en periodos de mayor necesidad.
Menos de dos años después, sin embargo, las aguas no han vuelto a su cauce. Las entidades sindicales lamentan que el problema no es el acuerdo en sí, sino su cumplimiento, que acumula desde entonces “retrasos, bloqueos, interpretaciones restrictivas y decisiones unilaterales” en materias que consideran esenciales para la plantilla y para el funcionamiento del servicio.
Por todo ello, y tras anunciar la ruptura de la paz social, el cuerpo registró ese martes un escrito pidiendo a Almeida una “interlocución válida, eficaz y con capacidad real de decisión”, distinta de la ejercida hasta la fecha, que permita reconducir el conflicto, recuperar un clima de diálogo y garantizar que se cumpla lo pactado con la plantilla.
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