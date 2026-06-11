Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del papa a MadridSagrada FamiliaMujeres en la IglesiaMundial de fútbolCreación de empresasNotas PAU MadridGonzabaTienda de GriezmannComarca de Las Vegas
instagramlinkedin

CAMBIO DE MANDO

El Ayuntamiento sustituye al director de los Bomberos en pleno conflicto laboral con el cuerpo

Según el Gobierno municipal, la decisión ya estaba pactada "con anterioridad" y de "mutuo acuerdo" con Enrique López Ventura

Enrique López Ventura, hasta ahora director general de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Enrique López Ventura, hasta ahora director general de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Héctor González

Héctor González

Madrid

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tendrá en breves una nueva cabeza visible. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha anunciado este jueves el relevo del actual director general, Enrique López Ventura, que será sustituido por una persona todavía por determinar.

Según ha explicado la también vicealcaldesa y portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, se trata de una decisión adoptada "por mutuo acuerdo" y "pactada con anterioridad", pero cuyo anuncio público se ha pospuesto hasta que pasase la visita del Papa a la capital.

Estae cambio de mando llega en pleno conflicto laboral entre los Bomberos y el Consistorio madrileño. El pasado 26 de mayo, coincidiendo con la celebración del último Pleno municipal, los sindicatos llevaron su protesta a las puertas del Palacio de Cibeles para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su intervención directa en el conflicto laboral abierto.

Este se remonta a 2024, cuando se firmó un nuevo convenio colectivo que ponía fin, al menos temporalmente, a una larga y difícil negociación iniciada en 2022. El acuerdo incluía, entre otras medidas, el incremento progresivo de la plantilla hasta 1.750 efectivos y una jornada ampliada adicional y voluntaria para reforzar el servicio en periodos de mayor necesidad.

Menos de dos años después, sin embargo, las aguas no han vuelto a su cauce. Las entidades sindicales lamentan que el problema no es el acuerdo en sí, sino su cumplimiento, que acumula desde entonces “retrasos, bloqueos, interpretaciones restrictivas y decisiones unilaterales” en materias que consideran esenciales para la plantilla y para el funcionamiento del servicio.

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, y tras anunciar la ruptura de la paz social, el cuerpo registró ese martes un escrito pidiendo a Almeida una  “interlocución válida, eficaz y con capacidad real de decisión”, distinta de la ejercida hasta la fecha, que permita reconducir el conflicto, recuperar un clima de diálogo y garantizar que se cumpla lo pactado con la plantilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
  2. Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
  3. Pablo Neruda sobre el mítico edificio vanguardista del barrio de Chamberí: 'Mi casa era llamada la casa de las flores
  4. La Comunidad de Madrid apuesta por Las Vegas e invierte más de 500 millones en la comarca del sureste regional
  5. El Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta en los tornos: 'Esto tendría que haberse pensado antes
  6. Condenado a 11 años de cárcel el capitán del Ejército que estranguló a su mujer delante de sus hijos en Madrid
  7. Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia
  8. Cómo moverse por Madrid durante el 'lunes más complicado' por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías

El Ayuntamiento sustituye al director de los Bomberos en pleno conflicto laboral con el cuerpo

El Ayuntamiento sustituye al director de los Bomberos en pleno conflicto laboral con el cuerpo

Ayuso recurre a las agendas de Leire Díez contra la oposición en la Asamblea de Madrid: "¿Qué hacemos con P.S.? ¿Qué hacemos con Patrick Swayze?"

Ayuso recurre a las agendas de Leire Díez contra la oposición en la Asamblea de Madrid: "¿Qué hacemos con P.S.? ¿Qué hacemos con Patrick Swayze?"

A qué hora salen las notas de la PAU 2026 en Alcalá, cómo consultarlas y cómo reclamar la calificación

A qué hora salen las notas de la PAU 2026 en Alcalá, cómo consultarlas y cómo reclamar la calificación

Cuando la paz llegó al Puente de los Franceses: este fue el insólito encuentro que se vivió en Madrid en plena Guerra Civil

Cuando la paz llegó al Puente de los Franceses: este fue el insólito encuentro que se vivió en Madrid en plena Guerra Civil

Detenidos dos hombres tras apuñalar a otro en plena calle en Puente de Vallecas

Detenidos dos hombres tras apuñalar a otro en plena calle en Puente de Vallecas

Arrancan las Fiestas de Moratalaz 2026: Despistaos, Seguridad Social y Melón Diesel ponen música al barrio

Arrancan las Fiestas de Moratalaz 2026: Despistaos, Seguridad Social y Melón Diesel ponen música al barrio

Las quejas ciudadanas provocan la reacción de Adif: las icónicas esculturas de Atocha serán por fin restauradas

Las quejas ciudadanas provocan la reacción de Adif: las icónicas esculturas de Atocha serán por fin restauradas

Ayuso deja de lado el enfrentamiento con Barcelona y alaba el acto del papa en la Sagrada Familia: "¡Qué belleza!"

Ayuso deja de lado el enfrentamiento con Barcelona y alaba el acto del papa en la Sagrada Familia: "¡Qué belleza!"