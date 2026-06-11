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Arrancan las Fiestas de Moratalaz 2026: Despistaos, Seguridad Social y Melón Diesel ponen música al barrio

Del 11 al 14 de junio, el este de la capital se llena de conciertos, coros, teatro, talleres, deporte y actividades familiares

La banda Despistaos, concierto principal de las Fiestas de Moratalaz 2026 este viernes a las 23:15.

La banda Despistaos, concierto principal de las Fiestas de Moratalaz 2026 este viernes a las 23:15. / Ayuntamiento de Madrid

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Javier Niño González

Madrid

Moratalaz vuelve a vestirse de fiesta esta semana y con sus miles de vecinos salen a la calle. Del 11 al 14 de junio, este barrio del este de Madrid encadena conciertos, chocolatada, teatro, coros, talleres, deporte y planes familiares en una celebración que combina nombres conocidos del pop y el rock español con la actividad vecinal de siempre.

La apertura llega este jueves con una chocolatada en el recinto ferial de la Cuña Verde. A partir de ahí, el escenario principal concentrará tres jornadas de actuaciones con nombres reconocibles del pop y el rock español como Despistaos o Seguridad Social.

Tres noches de conciertos en la Cuña Verde

Las actuaciones musicales empiezan el viernes 12 con Marta Soto, seguida del grupo Hermanos Martínez. A partir de las 23:15, la actuación será coronada con el show de Despistaos, que combinarán canciones de su último disco Un millón de madrugadas con temas que harán llorar y saltar a los asistentes como Cada dos minutos o la mítica Física o Química. La noche concluirá con una sesión de DJ, que prolongará el ambiente musical después de los directos.

Al día siguiente, el sábado 13, será el turno de Gon Abril, Melón Diesel y Seguridad Social, el colofón de la noche a las 23:45. La jornada mezcla voces actuales, pop, rock y ritmos latinos, antes de cerrar de nuevo con una sesión de DJ.

Además, el domingo 14 cambia el tono con Billy Boom Band y la orquesta Athenea. A las 23:00 horas, un espectáculo de fuegos artificiales pondrá el cierre a los tres días centrales de fiestas.

Coros, teatro, talleres y exposiciones

La actividad no se queda solo en el escenario principal. El Centro Cultural El Torito, el Centro Sociocultural Eduardo Chillida y el Centro Sociocultural Juvenil de Moratalaz suman representaciones teatrales, conciertos, espectáculos infantiles, talleres y exposiciones.

Uno de los bloques culturales más destacados será la XXII Temporada de Música Coral en Moratalaz, con actuaciones repartidas por distintos espacios del distrito del 6 al 22 de junio. El sábado 13 también tendrá lugar el XXVII Certamen de Pintura Rápida Alfonso Cámara, con entrega de premios en el Centro Sociocultural Eduardo Chillida. El domingo 14 se celebrará la muestra Arte en la calle en la plaza del Arte. La oferta cultural continuará después de las fiestas con propuestas como el Torneo de Bridge Alfredo Quintano, la jornada lúdica Draco Jornada 2026 y actividades de ocio juvenil.

El deporte también tendrá peso propio durante estos días. Habrá torneos de fútbol, pádel, béisbol, pelota vasca, vóley-playa y tenis-playa en centros deportivos e instalaciones básicas del distrito. El viernes 12 se celebrará la IX Jornada de Inclusión Deportiva de Moratalaz en el CDM Moratalaz, y el domingo 14 se entregarán los premios de los 46º Juegos Deportivos Municipales y de la Copa Primavera.

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Cartel de las Fiestas de Moratalaz 2026. / Ayuntamiento de Madrid

Con la música como reclamo principal y la Cuña Verde como epicentro, las fiestas de Moratalaz se extienden este año mucho más allá del escenario. Centros culturales, instalaciones deportivas y plazas del distrito completan una programación pensada para todos los públicos, en la que los conciertos, la participación vecinal y los fuegos artificiales del domingo pondrán el broche a cuatro días de celebración compartida.

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