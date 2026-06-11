SUCESOS
Alarma en Fuenlabrada: un incendio arrasa un piso y deja ocho vecinos en el hospital
El fuego se declaró en una vivienda de la calle Delicias y obligó a los bomberos a rescatar a varios residentes atrapados por el humo
Un total de ocho personas han sido trasladadas leves al Hospital de Fuenlabrada por inhalación de humo tras el incendio registrado este jueves en una vivienda situada en un tercer piso de un edificio de la calle Delicias, en Fuenlabrada.
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el aviso se recibió a las 15:40 horas, cuando varias llamadas alertaron al centro de emergencias de un fuego en una vivienda del municipio.
A su llegada, los Bomberos de la Comunidad de Madrid encontraron el incendio muy desarrollado en el interior del piso afectado y comprobaron que no había ninguna persona dentro de la vivienda.
Los efectivos rescataron a varios vecinos de pisos colindantes y de la planta superior, que se encontraban confinados por la presencia de humo en la escalera. Posteriormente, procedieron a extinguir las llamas.
El equipo sanitario del SUMMA 112 atendió en total a 12 personas, de las que ocho fueron trasladadas con carácter leve al Hospital de Fuenlabrada por inhalación de humo.
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