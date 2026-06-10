VOLUNTARIOS
MADO busca voluntarios para la Manifestación Orgullo LGBTIQ+ en Madrid: fechas, requisitos e inscripción
Aquellos interesados, ya sean particulares, empresas, asociaciones o partidos políticos, deberán rellenar un formulario para inscribirse en la marcha del próximo 4 de julio
MADO ha abierto los formularios de inscripción para los diferentes grupos y personas interesadas en formar parte de la Manifestación Orgullo LGBT+, que se celebrará el próximo 4 de julio en el Paseo del Prado (Madrid) a las 19.00 horas, convocada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM).
Más allá de los particulares, las asociaciones LGTBI+, sindicatos, partidos políticos, embajadas, ONGs y colectivos pueden sumarse con su correspondiente pancarta y mensaje. En su formulario, particular para estos grupos, se debe designar una persona responsable, un lema para la pancarta y un equipo de apoyo de mínimo 4 personas voluntarias por grupo y de 6 en el caso de partidos políticos.
Para el caso de las empresas que quieran participar, es necesario inscribir formalmente a la delegación y pancarta correspondiente a través del formulario habilitado.
¿Qué harán los voluntarios?
Para participar, es necesaria una formación que puede ser online o presencial en la oficina antes de participar. Hay un espacio en el formulario para señalar la disponibilidad para ello y a lo largo del día de la marcha.
Madrid Orgullo (MADO) ha explicado que los inscritos darán apoyo en la organización y ayudarán a personas con movilidad reducida. Asimismo, estarán encargados de orientar a las personas participantes, facilitar la coordinación entre los distintos grupos y contribuir a que la jornada transcurra de forma segura y ordenada.
En este sentido, MADO ha detallado que tras la pancarta de cabecera, las personas y entidades participantes se distribuirán en cuatro columnas a lo largo del recorrido, por lo que otra tarea de los voluntarios será informar sobre esta organización y acompañar a los distintos grupos en su correcta ubicación.
Al finalizar la manifestación, el equipo de voluntariado colaborará en la desconcentración ordenada de las personas participantes, siguiendo las indicaciones de la organización.
También se puede participar en batucadas y charangas
También se puede participar en batucadas y charangas con un formulario específico en el que se debe indicar la persona responsable y el número aproximado de integrantes.
Una vez recibida la inscripción, en la semana previa a la manifestación, las personas y grupos participantes recibirán información detallada sobre los accesos, horarios de incorporación, ubicación asignada y demás aspectos organizativos necesarios para su correcta participación en la manifestación.
No obstante, se recomienda a todas las personas participantes evitar fumar o consumir bebidas alcohólicas durante el recorrido. En cualquier caso, COGAM y FELGTBI+ actualizarán la información sobre protocolos y normas en su web.
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