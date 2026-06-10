El Teatro Real lleva 'Romeo y Julieta' a toda España en una retransmisión gratuita y en directo

El próximo sábado 13 de junio, el Teatro Real acerca la magia de la lírica a todos los rincones del país. Como parte de la Semana de la Ópera, el emblemático teatro retransmitirá en directo y de forma gratuita la obra maestra Romeo y Julieta, de Charles Gounod.

Este evento cultural, que tendrá lugar durante un fin de semana ideal para disfrutar de la cultura, permitirá a ciudadanos de toda España reunirse en plazas, ayuntamientos, auditorios, museos y centros culturales para vivir una experiencia única. La iniciativa busca consolidar un éxito previo que ya ha congregado a más de 50.000 espectadores.

Una superproducción de talla mundial

La versión que se retransmitirá es una coproducción del Teatro Real y la Ópera de París. Cuenta con una puesta en escena impactante concebida por el director Thomas Jolly, responsable de la espectacular ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. La propuesta escénica destaca por su gran teatralidad, combinando decorados espectaculares, un vestuario opulento y una narrativa visual donde conviven la belleza y la tragedia. Todo ello resalta la intensidad del drama shakesperiano original.

La función contará con dos de las voces más aclamadas de la lírica internacional: la soprano Nadine Sierra en el papel de Julieta y el tenor Javier Camarena como Romeo. El elenco estará respaldado por el Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real. La dirección musical correrá a cargo de Carlo Rizzi, quien liderará una interpretación cargada de deseo, juventud y frescura operística.

Cómo disfrutar de la retransmisión

La retransmisión gratuita de este sábado 13 de junio es una oportunidad única para acercarse a la cultura de forma colectiva. Para conocer el punto de emisión más cercano, los interesados pueden visitar la página web oficial del Teatro Real.

En dicho sitio encontrarán el apartado específico de puntos de emisión. Además, podrán seguir la interacción y los comentarios en redes sociales durante el evento a través del hashtag oficial de la Semana de la Ópera.

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Este evento contará con una duración aproximada de 3 horas y 10 minutos. La actividad es posible gracias al patrocinio de Telefónica, Endesa, Loterías y Apuestas del Estado y la Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con Mediapro. Aquellos que prefieran vivir la experiencia de forma presencial en el teatro pueden adquirir sus entradas desde 18 euros. Toda la información sobre el reparto completo y el programa de mano está disponible en la web anteriormente citada.