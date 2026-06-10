BALONCESTO
Rudy Fernández, sobre la "temporada difícil" del Real Madrid: "Viene bien para dar un toque de atención"
El exjugador blanco pide autocrítica tras un año sin títulos y confía en que el equipo recupere la dinámica ganadora de las últimas temporadas
Europa Press
El exjugador español de baloncesto Rudy Fernández admite que el Real Madrid ha vivido "una temporada difícil" al no ganar ningún título y caer en los cuartos de final del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa, pero recuerda que años así "vienen bien para ese toque de atención para el club y los jugadores" de cara a recuperar la senda de los éxitos, al tiempo que también sabe que "hay que ser autocríticos".
"La verdad es que ha sido una temporada difícil, pero creo que a veces estas temporadas vienen bien para dar ese toque de atención para el club y para los jugadores, y volver a esa dinámica de estos últimos años que hemos intentado construir todos los jugadores", apuntó Rudy Fernández este miércoles antes de participar en el torneo benéfico de golf 'The Battle of Stars'.
De todos modos, el balear no esconde que, "por supuesto", hay que reflexionar de cómo ha ido y "sacar cosas positivas porque también las ha habido". "Pero por supuesto hay que ser autocríticos y encarar el año que viene con todas las expectativas que conlleva tener el escudo Real Madrid", sentenció.
Por otro lado, sobre el Mundial de Fútbol, no duda de que España es "una de las favoritas". "Y eso conlleva mucha responsabilidad, pero a la vez te das cuenta de la buena selección que llevamos, una selección joven que lleva estos últimos años haciendo muy buenos torneos y ojalá que este Mundial sea algo bonito para disfrutar. Siempre recuerdo el gol de Iniesta, ojalá que nos puedan dar esa satisfacción que tiene todo un país de cara a este Mundial", deseó.
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