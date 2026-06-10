Un sendero de voces en El Retiro rescata del olvido a mujeres artistas

Leer es una actividad, tradicionalmente, vinculada al individualismo y a la intimidad. Sin embargo, cada año, la Feria del Libro de Madrid supone una ocasión para que miles de aguerridos lectores conecten entre sí y, también, con los propios autores de esos libros que, de una forma u otra, han dejado una impronta en su ser. Acudir al paseo de Fernán Núñez en este mes de junio es, por tanto, casi una obligación para aquellos que gozan surcando las páginas de una novela, un ensayo o un cómic.

La Feria propone cada año al público decenas de firmas, debates, conversatorios y presentaciones. Citas imprescindibles para compartir reflexiones, sentimientos e impresiones nacidas del arte y que dan sentido a los propios actos de leer y escribir. No obstante, algunas entidades, como es el caso de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), han querido dar un paso más. Su tesis es sencilla, pero innovadora: ¿por qué no compartir la lectura en sí misma, la experiencia de conocer a través de una obra?

Desde esta premisa, la organización ha elaborado la actividad 'Lectura en Movimiento', un itinerario a pie por el Parque de El Retiro que este año se sumerge en la trilogía HARTas / Muy hARTas / SuperhARTas, a través de la lectura en voz alta y la interpretación. Hablamos de tres tomos, elaborados por Antònia Torelló, historiadora del arte; y el ilustrador David García Vivancos, que recopilan las historias de más de 80 mujeres artistas, dándoles el lugar y el foco que los manuales de Historia del Arte tradicionales les han negado. Ahora, mediante una lectura viva y compartida, varias de ellas recobran vida en distintas localizaciones del parque.

Presentación de la actividad. De izquierda a derecha: Cristina Calleja (OEI); Antònia Torelló, historiadora del arte; David García Vivancos, caricaturista; y Esther Rabanal (OEI). / J.Q.

Cinco paradas en El Retiro para repensar la Historia del Arte

Los participantes en la actividad, que se llevará a cabo por última vez este sábado, tienen la oportunidad de conocer la vida y obra de algunas de estas mujeres tan poco reconocidas mientras caminan por el parque. El itinerario hace parada en varios puntos, como el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez o la Fuente de las Esfinges, donde varias actrices, partiendo de la trilogía de Torelló y García Vivancos, hablan sobre la obra de eminencias del mundo de las artes como Maruja Mallo, Leonora Carrington, Ángeles Santos, Isabel de Santiago o Luisa Roldán. Mujeres que la historia jamás ha colocado en el mismo escalafón que a sus coetáneos varones, apartándolas del canon y relevándolas a la etiqueta de 'amante de', 'musa de' o, sencillamente, tachándolas de enfermas mentales.

"No se trata de una visita guiada ni de una charla académica, sino de una lectura viva, involucrando al público como testigo y cómplice del proceso. Son las propias artistas quienes aparecen y se desplazan entre la gente, activando el espacio y transformando la lectura en una experiencia compartida", explica Esther Rabanal, miembro de la organización, a este medio.

Una parada del itinerario. / J.Q.

La experiencia, que busca activar una relectura crítica de la Historia del Arte a través de la voz, el cuerpo y el desplazamiento en el espacio, incorpora una serie de postales relacionadas con una artista, que surgen del trabajo del caricaturista García Vivancos. Cada una va cobrando vida a lo largo del recorrido, gracias a los mediadores culturales y a la colaboración del público en cada uno de los puntos escogidos.

"Más que una genealogía cerrada de mujeres artistas, la propuesta activa una experiencia de circulación de memorias. Las postales que pasan de mano en mano, las lecturas en movimiento y la ocupación performativa del Retiro convierten el acto de mediación en una práctica compartida de relectura histórica", añade Rabanal.

"Era importante dar referentes a las nuevas generaciones"

Torelló, en conversación con este periódico, explica cuáles fueron las motivaciones para adentrarse en este proyecto, que empezó en un tomo y ha acabado en tres, y en el que ha invertido horas y horas de documentación para tratar de regalar al público una idea sintetizada, pero de lo más acertada, de lo que fue la vida de estas artistas.

"La motivación era suplir las carencias formativas que tuve durante mi carrera de Historia del Arte, pero también hacer justicia a todas esas creadoras silenciadas que, a pesar de tenerlo difícil, lucharon por hacerse un hueco en un mundo de hombres. Además, también es muy importante visibilizarlas para dar referentes a todas las generaciones", explica.

La historiadora Antònia Torelló y el ilustrador David García Vivancos. / OEI

Para lograr este objetivo, Torelló destaca la labor de García Vivancos. "Su trabajo ha sido maravilloso, poniendo cara a todas ellas, sacando a la caricatura de sus espacios habituales y demostrando que se puede hacer un bonito homenaje con esta disciplina tan poco conocida, y alejarse de la burla y la sátira", subraya.

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En cuanto a la actividad 'Lectura en Movimiento', que ha escogido su trilogía como protagonista, Torelló señala que es una propuesta "diferente y muy enriquecedora, sacando a la calle, a diferentes artistas para que se adueñaran de los espacios y llegaran a la gente de una manera viva y orgánica".