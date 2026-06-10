FÚTBOL
El Real Madrid activa la cláusula de 15 millones por José Mourinho
El Benfica comunica a la CMVM que el técnico portugués ha aceptado la oferta del club blanco y anuncia a Marco Silva como sustituto para las dos próximas temporadas.
Javier Martínez Candela
El Benfica informó este martes a última hora de la noche de que el Real Madrid ha formalizado su intención de contratar a José Mourinho mediante el pago de los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del contrato del técnico portugués, que ha dado su conformidad a la operación.
"El Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa de que el Real Madrid CF ha formalizado la intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix por el valor de 15 millones de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo en vigor, estando el entrenador de acuerdo con esa contratación", señaló el club lisboeta en una comunicación remitida a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal.
Tras el anuncio, el Benfica agradeció el trabajo de Mourinho, recordó su racha invicta al frente del equipo y le deseó "muchísima suerte". El entrenador, de 63 años, había firmado el pasado septiembre un contrato hasta 2027 tras regresar al club para sustituir a Bruno Lage. Terminó la temporada invicto en la Liga portuguesa, aunque el equipo acabó tercero y sin títulos. El club portugués también anunció que ha alcanzado un acuerdo con Marco Silva para ocupar el banquillo durante las dos próximas temporadas, con opción de ampliar el vínculo hasta el curso 2028-29.
La salida de Mourinho se produce después de que su agente, Jorge Mendes, mantuviera una reunión en Madrid con el director general de los blancos, José Ángel Sánchez, y con el responsable de ojeadores del club, Juni Calafat, para abordar la planificación de la plantilla de la próxima temporada. El técnico portugués iniciará así una segunda etapa en el Real Madrid, al que ya dirigió entre 2010 y 2013, un periodo en el que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
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