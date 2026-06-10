El Hospital La Paz promueve la detección precoz del cáncer de próstata con la campaña 'Atrévete, revísate'

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el Hospital público La Paz de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la campaña de sensibilización Atrévete, revísate bajo la premisa de promover las revisiones urológicas preventivas entre la población masculina, un hábito que consideran fundamental para combatir la patología.

El cáncer de próstata se posiciona como el tumor con mayor incidencia en hombres en España, con 32.188 casos en 2025 según la AECC. En términos de mortalidad, representa la cuarta causa de fallecimiento por procesos oncológicos en el sector masculino. Asimismo, factores críticos como la edad y los antecedentes familiares constituyen los principales riesgos para desarrollar la enfermedad.

Aunque su incidencia es poco común en menores de 50 años, esta aumenta de forma acelerada a partir de ese umbral de edad, lo que hace necesario prestar una mayor atención a la salud prostática. La iniciativa impulsada por el Hospital La Paz se dirige específicamente a los grupos con mayor probabilidad de padecer la enfermedad: hombres que han superado los 50 años y aquellos que, a partir de los 45 años, cuentan con antecedentes familiares directos de este tipo de tumor.

Síntomas a los que prestar atención

Uno de los principales retos que señala el Hospital La Paz es que el cáncer de próstata no suele manifestar síntomas evidentes en sus estadios iniciales. Cuando aparecen señales, estas pueden confundirse con otras dolencias prostáticas.

Por ello, los expertos recomiendan acudir a revisión ante síntomas como la dificultad para orinar, un flujo urinario debilitado, micción frecuente durante la noche, dolor persistente en la zona pélvica, caderas o espalda baja, o cualquier molestia durante la eyaculación. Según los especialistas del centro, la detección precoz permite actuar a tiempo y detectar estos tumores en el 90% de los casos.

Actividad asistencial y herramientas de diagnóstico

Durante el pasado año, el Servicio de Urología de La Paz realizó 575 biopsias tras evaluar a los pacientes atendidos en el complejo hospitalario. De los 302 casos en los que se confirmó la presencia de la enfermedad, 131 pacientes requirieron intervención quirúrgica, empleando en la mayoría de los casos técnicas de asistencia robótica.

El centro dispone de diversas herramientas diagnósticas, como la resonancia magnética multiparamétrica, la biopsia mediante fusión de imágenes y el uso de medicina nuclear, como el PET-PSMA. Para el cribado inicial, se emplea el análisis del Antígeno Prostático Específico (PSA), una prueba de sangre que el hospital realiza a cerca de 45.000 personas cada año como parte de su actividad asistencial rutinaria.

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Ante el posible impacto emocional que supone la sospecha de esta enfermedad, la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece servicios de atención integral que incluyen apoyo psicológico, acompañamiento y programas informativos para facilitar la gestión del diagnóstico. Los expertos recalcan que la falta de información puede generar ansiedad y subrayan que la consulta médica sigue siendo el paso imprescindible para abordar cualquier sospecha de anomalía.