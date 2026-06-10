Akira Cómics, RNE y la Biblioteca Elena Fortún, distinguidos en los premios Bibliodiversidad 2026

La Casa de Cantabria fue el escenario, la noche del lunes, de la Fiesta de la Bibliodiversidad, el encuentro anual con el que los editores madrileños reconocen a los agentes que protegen la diversidad cultural y fortalecen el ecosistema del libro mediante la prescripción, la formación y el fomento de la lectura.

José Luis del Río, coordinador de la Comisión de Pequeños Editores de la Asociación de Editores de Madrid (AEM), inauguró el evento subrayando la importancia de la bibliodiversidad en un mundo globalizado. "En un entorno con más acceso que nunca a la información, la bibliodiversidad es vital para que los lectores encuentren propuestas diversas, alejadas de la homogeneización de contenidos", afirmó Del Río.

Los premiados de la edición 2026

La edición de este año ha reconocido cuatro pilares fundamentales que impulsan la cultura en Madrid: la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, premiada por la Escuela PARIX, una iniciativa clave para la creación de redes de colaboración y formación profesional; la Biblioteca Pública Elena Fortún, galardonada por su destacada labor en la mediación lectora y visibilización del fondo editorial; Akira Cómics, reconocida por su trayectoria pionera en Madrid elevando el cómic y la novela gráfica a categoría literaria; y el programa "Libros de arena" de RNE, premiado por su rigor y sensibilidad en la prescripción literaria.

Foto de familia de los Premios Bibliodiversidad 2026 / JUAN NAHARRO GIMENEZ

El momento cumbre de la velada fue la entrega del Premio de Honor a Manuel González Moreno, actual presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Miguel Barrero Maján, presidente de los editores madrileños, destacó sus más de 50 años dedicados al sector. En su intervención, González Moreno lanzó una advertencia sobre los retos del sector, apostando por la lectura como herramienta de integración: "Tenemos a diez millones de personas que no han nacido en España. Debemos incorporarlas a nuestra sociedad a través de la cultura y la educación. No podemos generar guetos".

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Madrid, motor de la industria editorial

La capital reafirma su liderazgo como capital de la bibliodiversidad. Con una cuota del 40,7% de la facturación nacional, la edición madrileña es el mayor referente del país. Las pequeñas y medianas editoriales de la región aportan cerca de 500.000 títulos vivos al fondo editorial, mientras que un total de 237 sellos madrileños participan en la actual edición de la Feria del Libro de Madrid. Para facilitar la experiencia de los lectores, la asociación recuerda que ya está disponible el Plano de la Bibliodiversidad, una guía práctica tanto en formato físico como digital para localizar a las editoriales madrileñas presentes en la feria.