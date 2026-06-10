El Patio Sur de Conde Duque se transforma en pista de baile durante el Soundset Festival

El histórico centro cultural Conde Duque, construido originalmente como cuartel en el siglo XVIII, abandona la calma habitual de su Patio Sur los próximos 12 y 13 de junio. Durante estas dos jornadas, el recinto acogerá la nueva edición del Soundset Festival, un evento que traslada la intensidad de la música de club al aire libre. La propuesta abandona el formato de concierto convencional para centrarse en una experiencia sonora inmersiva, donde el dubstep, el bass y las nuevas corrientes de la electrónica experimental cobran protagonismo bajo el cielo de Madrid.

El festival ha evolucionado desde su origen como ciclo de conciertos hasta convertirse en un encuentro enfocado en la fisicidad del sonido. La programación busca una transición desde la escucha atenta hacia la respuesta corporal, utilizando el espacio abierto del patio para potenciar la presión acústica propia de los soundsystems.

Artistas destacados por jornada

La primera jornada, el 12 de junio, arrancará a las 19:15 horas. El cartel apuesta por una mezcla de texturas latinas y ritmos brasileños, destacando las actuaciones de DJ Python B2B Loidis, RHR y la leyenda del dubstep Mala. Los horarios previstos son 19:15, 20:45 y 22:15 horas.

El sábado 13 de junio, la actividad comenzará ligeramente antes, a las 19:00 horas. El bloque se compone de las sesiones de Carne_kddo x LAGRIMA collective, Tracey, Nick León (en directo) y CCL. La propuesta sonora cruzará géneros como el hyperpop, el techno, el house, el footwork y el post-punk. La última sesión concluirá a las 22:15 horas.

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Tracey / Soundset Festival

El festival destaca por su accesibilidad y su corta duración, ofreciendo bloques de aproximadamente cuatro horas diarias. Las entradas, con un coste base de 20 euros por jornada, permiten disfrutar de un entorno arquitectónico único en el centro de la ciudad mientras se explora la vanguardia de la música electrónica actual.