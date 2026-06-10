Nave 10 Matadero se desmelena: punk ochentero, amor alienígena y una Anna Karenina para tiempos raros

Nave 10 Matadero encara su tercera temporada con una declaración de intenciones: mirar el presente sin renunciar a la posibilidad de imaginarlo de otra manera. Bajo la dirección artística de Luis Luque, el espacio municipal ha presentado una programación 2026/27 que reunirá 13 espectáculos, entre estrenos, coproducciones e invitaciones, además de conferencias escénicas, talleres y proyectos de mediación. La palabra que organiza el recorrido es esperanza, entendida no como consuelo fácil, sino como una forma de confianza colectiva en la escena y en su capacidad para reunir a los espectadores.

El arranque llegará con Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos (3 de septiembre), de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. La obra, que ya pasó por la Nave con notable eco, regresa con su mezcla de lirismo, música y extrañeza para contar una historia de amor entre una mujer y un ser de otro mundo. El primer gran estreno será Verborrea (del 1 de octubre al 1 de noviembre), nuevo texto de Pablo Remón, director invitado de la temporada. Con Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé, la pieza viaja al territorio de una banda punk imaginaria de los 80 para hablar de lo que queda de los sueños, de las lealtades y de quienes aprendieron a resistir desde los márgenes.

Pablo Remón, en una imagen de archivo. / JAVIER CÁMARA

Después llegará Take Off. Nada de esto tuvo que haber ocurrido (del 5 al 15 de noviembre), escrita y dirigida por José Padilla. La obra parte del accidente aéreo de Los Rodeos de 1977 para convertir una tragedia histórica en una indagación escénica sobre el error, el azar y la frágil cadena de decisiones que puede cambiarlo todo. Pablo Messiez regresará con La forma humana (del 20 de noviembre al 20 de diciembre), una propuesta con Omar Ayuso, Cris Blanco, Rebeca Hernández y José Juan Rodríguez que se pregunta por nuestra manera de convivir. En tiempos de aislamiento, prisa y vínculos quebradizos, el montaje coloca en el centro una cuestión sencilla y enorme: si todavía sabemos estar juntos.

La Navidad tendrá su propio ciclo con Copiar (26, 27 y 29 de diciembre), espectáculo familiar de Animal Religion que convierte la imitación en juego, aprendizaje y celebración del cuerpo. A esa programación se sumará el Concierto Roscón (3 de enero), con Alice Wonder, en una cita que mezclará música, encuentro y tradición festiva. El 2027 comenzará con 27 Generation Tour (del 13 al 24 de enero), producción propia escrita por Adrián Perea y dirigida por Carolina Román. Coincidiendo con el centenario de la Generación del 27, el montaje propone un viaje teatral donde figuras como Lorca, Alberti, María Zambrano o Concha Méndez dialogan con las preguntas del presente.

La Nave 10 de Matadero, por dentro / VANESSA RABADE.

Luis Luque dirigirá después La mujer del tiempo (del 4 al 28 de febrero), texto de Antonio Rojano con Ana Torrent e Inma Cuevas en el reparto. La protagonista, una meteoróloga que toma una decisión mínima y aparentemente inocente, se verá arrastrada hacia una transformación vital que abre una reflexión sobre identidad, deseo y reinvención. La primavera traerá Conversión. Anna Karenina (del 10 al 28 de marzo), creación de José Manuel Mora y Carlota Ferrer. No se plantea como una adaptación convencional de Tolstói, sino como una travesía íntima en la que literatura, pensamiento y espiritualidad acompañan el proceso de cambio de un hombre.

La pareja como campo de batalla

A continuación se estrenará La criatura (del 8 al 25 de abril), de Julio Rojas, con dirección de Aarón Lobato e inspiración libre en El lobo estepario, de Hermann Hesse. La obra sigue a una mujer aparentemente triunfadora que descubre la grieta de la identidad que ha construido y se enfrenta al vacío que esconden el éxito, la autoexigencia y la imagen pública. El repertorio europeo llegará con Play Strindberg (del 6 al 30 de mayo), versión de Rubén Ochandiano a partir de Friedrich Dürrenmatt, con María Adánez y Daniel Grao. La comedia, afilada y amarga, mira de frente a la pareja como campo de batalla: dependencia, resentimiento, costumbre y necesidad del otro se cruzan en una maquinaria de humor cruel.

Rubén Ochandiano es uno de los protagonistas de la nueva temporada. / CEDIDA

El cierre de la temporada estará marcado por el Proyecto Sergio Blanco, que permitirá ver dos acercamientos a una misma pieza. Primero, El síndrome de Stendhal (del 10 al 27 de junio), dirigida por Antonio C. Guijosa y protagonizada por Natalia Millán y Ángela Cremonte, explorará el choque entre belleza y sufrimiento desde la mirada artística y científica. Después, la Comedia Nacional de Montevideo presentará otra versión de El síndrome de Stendhal (del 6 al 11 de julio), dirigida por el propio Sergio Blanco, reforzando el puente escénico entre España y Uruguay.

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La temporada se completará con conferencias escénicas de Pablo D’Ors (17 de noviembre), Mercedes Martín (26 de enero) y Fernanda Orazi (27 de abril), además de talleres para profesionales, la incorporación de Pilar G. Almansa como dramaturgista y la continuidad de la Escuela de Espectadores Sénior, que acerca a vecinos mayores de Arganzuela y Usera a los procesos creativos. Así, Nave 10 no solo programa funciones: construye un ecosistema donde la escena se ensaya también como pensamiento, aprendizaje y comunidad.