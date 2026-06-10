Mucha memoria
Miguel Ríos revela en ‘Al cielo con ella’ el encontronazo que tuvo con el Real Madrid y por el que "juré no volver a entrar en el Bernabéu”
El cantante recordó ante Henar Álvarez el portazo que, según contó, recibió del equipo blanco cuando propuso un gesto contra la guerra de Irak
Carlos Merenciano
Miguel Ríos fue uno de los grandes invitados de ‘Al cielo con ella’ este martes, en una noche marcada por la música, los recuerdos y alguna confesión inesperada. El artista entró al plató al ritmo de ‘Trouble’ y lanzó un guiño a Manny Calavera antes de recordar la influencia que Elvis Presley tuvo en su vida: “Era mi ídolo de juventud y de madurez, Elvis, el grande”.
El cantante granadino explicó que su vínculo con el rock empezó a tomar forma cuando trabajaba en unos grandes almacenes de Granada. Allí le encargaron la sección de discos porque era “el modernillo, el yeyé de la época”. Entre aquellas cajas descubrió los vinilos de Elvis y, en concreto, ‘King Creole’, un momento que recuerda como decisivo: “Fue una revelación para mí, entrar en esa tienda me cambió la vida”.
El programa también quiso sorprenderle con la aparición de un imitador de Elvis dentro de una gran tarta de cumpleaños. El “rey del rock internacional” entregó simbólicamente el testigo a Miguel Ríos, que acaba de cumplir 82 años y sigue presentando música nueva. Su último trabajo, ‘El último vals’, mira al amor, al paso del tiempo y a la juventud, aunque él evita hablar de despedida definitiva: “Yo no me puedo despedir más, emplearé el comodín del público para decir adiós sin decir adiós”.
La entrevista dio un giro cuando Henar Álvarez le preguntó por su decisión de no volver a pisar el Santiago Bernabéu. Ríos situó el origen en 2003, durante las protestas contra la guerra de Irak. Según relató, el Barcelona había lucido camisetas con el lema “Barça per la pau” y desde un comité cultural le plantearon que intentara algo parecido con el Real Madrid por su relación con el club.
El artista aseguró que trasladó la propuesta, pero la respuesta fue tajante. “Lo sugerí y me dieron un portazo en la cara terrible”, contó. Aquel episodio marcó su ruptura emocional con el estadio madridista: “Desde entonces juré no entrar en el Bernabéu”.
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