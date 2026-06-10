Matadero propone un curso para que los niños aprendan a contar en viñetas

La imaginación, esa gran arma de la infancia y la juventud. Los pequeños inventan y crean constantemente, tienen ocurrencias que se convierten en líneas de texto surrealistas o dibujos profundos, pero que muchas veces no va más allá. Convertir una idea en personaje y una viñeta en historia será el punto de partida de la propuesta que Casa del Lector celebra este sábado 14 de junio. Una sesión pensada para que niños y niñas descubran el cómic desde el juego, la imaginación y la creación de sus propios universos gráficos.

El curso está pensado para introducir a los más pequeños en el lenguaje de las viñetas. No exige saber dibujar: la actividad parte de las ganas de divertirse, inventar y desarrollar aptitudes artísticas a través de personajes e historias propias.

Un niño ante libros infantiles en una de las casetas de la Feria del Libro de Madrid. / EFE/ Fernando Alvarado

Personajes, historias y trucos de cómic

La actividad se organiza en tres talleres diferentes y complementarios. Así, el recorrido previsto en el taller incluirá la creación de personajes, recursos para construir historias divertidas y trucos del cómic para llegar a convertirse en un dibujante profesional.

Oscar Gordon será quien imparta la sesión, dirigida a público de 8 a 13 años. Matadero avisa de que en la actividad también pueden participar niños de 6 y 7 años si tienen buen nivel, con un solo acompañante por participante.

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El taller, de una duración de 90 minutos, se celebrará en las Aulas de Casa del Lector, con dos turnos: el primero comenzará a las 11:00 horas y el segundo irá a continuación, a las 12:30 horas. Con una idea muy concreta: enseñar a contar visualmente. Y es que para ser un gran autor de cómics no consiste solo en dibujar bien, sino que también influyen otras aptitudes. Y este taller se convierte en una oportunidad para que los pequeños creadores descubran que, con una idea, un personaje y unas cuantas viñetas, cualquier historia puede empezar a cobrar vida sobre el papel.