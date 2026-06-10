Madrid estudia dejar en sus calles una "huella física" permanente de la visita del Papa a la capital

El Ayuntamiento de Madrid está estudiando dejar un recuerdo permanente en la ciudad de la visita del Papa León XIV, tal y como ha avanzado este miércoles el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la rueda de prensa de balance del viaje del pontífice a la capital, que ha calificado como un acontecimiento “histórico” y “sin precedentes”.

Preguntado por la posibilidad de instalar una placa u otro elemento conmemorativo, Almeida ha confirmado que el Gobierno municipal trabaja ya en “diversas alternativas” para que la visita tenga “un reflejo en las calles de Madrid”. “Entendemos que un acontecimiento histórico de estas características tiene que tener un reflejo en las calles de Madrid”, ha señalado.

El alcalde ha explicado que el objetivo es que la capital cuente con “un recuerdo permanente” del paso de León XIV por la ciudad. Además, ha añadido que el Ayuntamiento también está estudiando los reconocimientos pendientes a Benedicto XVI y al Papa Francisco, dos pontífices que, según ha recordado, aún no cuentan con ese homenaje en Madrid.

“Esperemos que en breve podamos anunciar cuál va a ser ese recuerdo tanto a estos dos papas como el recuerdo de la visita de León XIV a la ciudad de Madrid”, ha concluido el regidor popular.

Además de hablar del futuro homenaje, Almeida también ha querido subrayar la dimensión moral de la visita del Santo Padre, a quien ha definido como “una brújula moral”, destacando que su mensaje invita a poner “siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones”.

En especial, ha remarcado la llamada del Papa a rebajar la tensión en el debate público: “La discrepancia no puede suponer la humillación”, una idea que, a juicio del regidor, resulta “más importante que nunca” en un contexto político marcado por la polarización.