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Interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Cáceres por un incendio cerca de la vía

El fuego, ajeno a la infraestructura ferroviaria, ha obligado a Adif a detener el tráfico en el tramo entre Arroyo de la Herrera y Cerro de la Cabrera por motivos de seguridad

Tren

Tren / AJ GONZALEZ / CORDIGITAL

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Paula Correa

La circulación ferroviaria entre Madrid y Cáceres se encuentra actualmente interrumpida. Según ha informado Adif, la incidencia afecta al tramo comprendido entre Arroyo de la Herrera y Cerro de la Cabrera.

La causa de la interrupción es un incendio ajeno a la infraestructura ferroviaria que se ha producido en las proximidades de la vía. Debido a la cercanía del fuego y por motivos de seguridad, el tráfico de trenes en esta línea ha quedado suspendido temporalmente.

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