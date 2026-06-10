Interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Cáceres por un incendio cerca de la vía

La circulación ferroviaria entre Madrid y Cáceres se encuentra actualmente interrumpida. Según ha informado Adif, la incidencia afecta al tramo comprendido entre Arroyo de la Herrera y Cerro de la Cabrera.

La causa de la interrupción es un incendio ajeno a la infraestructura ferroviaria que se ha producido en las proximidades de la vía. Debido a la cercanía del fuego y por motivos de seguridad, el tráfico de trenes en esta línea ha quedado suspendido temporalmente.