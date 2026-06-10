TRANSPORTES
Interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Cáceres por un incendio cerca de la vía
El fuego, ajeno a la infraestructura ferroviaria, ha obligado a Adif a detener el tráfico en el tramo entre Arroyo de la Herrera y Cerro de la Cabrera por motivos de seguridad
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La circulación ferroviaria entre Madrid y Cáceres se encuentra actualmente interrumpida. Según ha informado Adif, la incidencia afecta al tramo comprendido entre Arroyo de la Herrera y Cerro de la Cabrera.
La causa de la interrupción es un incendio ajeno a la infraestructura ferroviaria que se ha producido en las proximidades de la vía. Debido a la cercanía del fuego y por motivos de seguridad, el tráfico de trenes en esta línea ha quedado suspendido temporalmente.
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