ACCIDENTE
Un hombre de 30 años, herido grave tras un accidente de moto en la A-2 en Torrejón de Ardoz
El conductor ha caído por un terraplén y ha sido evacuado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave
Europa Press
Un hombre de 30 años ha resultado herido de carácter grave la tarde de este miércoles al salirse de la vía la motocicleta que conducía en la autovía A-2, dentro del término municipal de Torrejón de Ardoz, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El accidente se ha producido sobre las 15.20 horas a la altura de la salida 22 de la autovía cuando, por causas que están siendo investigadas, la moto se ha salido de la vía, sin que ningún otro vehículo se haya visto involucrado.
Como consecuencia de ello, el conductor y único ocupante de la motocicleta ha caído por un terraplén. Cuando los sanitarios del Summa 112 han llegado al lugar han comprobado que el hombre se encontraba en una zona de difícil acceso y presentaba distintos traumatismos.
Tras ser estabilizado en el lugar, ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.
Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del atestado para tratar de averiguar las circunstancias en las que se ha producido el accidente.
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