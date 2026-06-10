"Habemus papam": Bordalás renueva con el Getafe hasta 2028

El Getafe anunció este miércoles la renovación por dos temporadas del entrenador José Bordalás, que dirigirá al club azulón hasta junio de 2028, según confirmó a través de un comunicado oficial la entidad presidida por Ángel Torres.

Después de dos semanas de negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo y Bordalás podrá sumar hasta once temporadas en el Getafe divididas en dos etapas diferentes (2016-2021 y 2023-2028 si cumple con su nuevo contrato). El técnico alicantino finalizaba su relación con el Getafe este 30 de junio y continuará su aventura en el club madrileño pese a contar con ofertas de equipos como Osasuna.

"El Getafe Club de Fútbol y José Bordalás han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato por dos temporadas más, prolongando así su vinculación con nuestra entidad hasta junio de 2028", informó el Getafe.

Para el equipo azulón, Bordalás es "una de las figuras más importantes de la historia del club" y desde su llegada al banquillo en septiembre de 2016 ha conseguido un ascenso a Primera División, varias salvaciones holgadas y un quinto puesto histórico en el curso 2018/19 con el que pudo disputar la Europa League la temporada siguiente.

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En la pasada campaña, el Getafe terminó la Liga en la séptima plaza después de sumar 51 puntos y volverá a jugar en Europa. Lo hará en la Conference League y tendrá que disputar una ronda previa a finales de agosto en la que estará presente Bordalás, que esta misma semana empezará a planificar la plantilla junto a su presidente, Ángel Torres, y el director deportivo Toni Muñoz.