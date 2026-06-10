La Feria del Libro de Madrid cancela una charla sobre el Sáhara por no cumplir los criterios de neutralidad: "Reforzaremos los procedimientos de validación"

La Feria del Libro de Madrid ha retirado de su agenda una mesa dedicada al Sáhara que estaba prevista para esta tarde, después de revisar tanto el planteamiento del acto como la forma en que había sido incorporado al programa. La actividad, titulada Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas, formaba parte de las propuestas vinculadas a uno de los expositores presentes en la cita literaria. La decisión llega tras una evaluación interna de la organización, que ha concluido que el encuentro no debía haber sido incluido en la programación oficial. Según la organización, el contenido y la configuración del acto no respondían a los criterios que deben regir un espacio cultural abierto al público, especialmente cuando se trata de asuntos con una dimensión política e internacional sensible.

La institución considera que una convocatoria de estas características podía comprometer los principios de pluralidad y neutralidad que se esperan de un acontecimiento de estas características, cuya vocación es reunir a lectores, editores, autores, libreros e instituciones en torno al libro y al debate cultural. En este sentido, la organización ha querido marcar distancia con cualquier actividad que pudiera interpretarse como una toma de posición unilateral ante un conflicto internacional.

Ambiente en la Feria del Libro de Madrid, el pasado sábado. / EFE

El acto cancelado abordaba cuestiones relacionadas con el patrimonio, la identidad y el desarrollo del Sáhara en el contexto de los cambios contemporáneos. Sin embargo, tras revisar su encaje dentro del programa, la Feria ha entendido que la propuesta no cumplía con las garantías necesarias para formar parte de una programación cultural institucional, especialmente por la necesidad de preservar un marco de diálogo equilibrado y respetuoso con la diversidad de sensibilidades. La organización atribuye lo ocurrido a un fallo en sus procedimientos internos de revisión y validación de contenidos.

Según la web, la charla trataba las siguientes cuestiones: "La mesa redonda se desarrollará como sesión final de un simposio científico, organizado por investigadores del sur de Marruecos, sobre las características culturales del Sáhara marroquí. En el simposio se presentarán ponencias, cuyas principales aportaciones quedarán reflejadas en dicha mesa redonda. Los temas del simposio son los siguientes: arqueología e historia en Laayoune-Sakia El Hamra; género y danza hasaní; hassaniya en la escuela marroquí: visión pedagógica; caravanas comerciales en el Sáhara: mercancías y saberes; modelo de desarrollo de las provincias del sur de Marruecos (2015-2025); economía marítima en el sur de Marruecos, infraestructuras portuarias y desarrollo (1975-2025)".

Contenidos políticos

"La Feria es un espacio dedicado al libro, la cultura y el diálogo, por lo que no debe convertirse en vehículo de promoción de posiciones políticas unilaterales sobre conflictos internacionales. Por ello, reforzaremos los procedimientos de validación de actividades para evitar que situaciones similares puedan producirse en el futuro", ha señalado en un comunicado lanzado este miércoles. La retirada de la charla se produce, además, en un contexto en el que los festivales, ferias y encuentros culturales se enfrentan cada vez con más frecuencia al desafío de gestionar contenidos vinculados a debates políticos, identitarios o territoriales.

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Uno de los puntos que la Feria ha querido aclarar de forma expresa se refiere al espacio en el que estaba previsto celebrar la charla. Aunque el acto figuraba dentro del Espacio Talento a bordo, la organización subraya que Iberia no intervino en ningún momento en su diseño, selección, programación ni contenido. "Ha permanecido completamente ajena a la misma en todo momento", ha concluido.