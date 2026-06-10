Atrapan a 7 personas, dos de ellas disfrazadas de cura y monja, durante un atraco a una joyería de Ciudad Lineal

La mañana DISCRURRÍA con aparente normalidad en una joyería de Ciudad Lineal cuando, poco antes del mediodía, tres personas cruzaron la puerta del establecimiento. Dos de ellas llamaban especialmente la atención: un hombre y una mujer vestidos con un hábito y una sotana. Nada hacía pensar, en un primer momento y tras la efusión religiosa vivida en los últimos días en la capital, que tras aquella escena se escondía un nuevo atraco a mano armada.

Eran alrededor de las 11:30 horas cuando, según han informado fuentes policiales, los supuestos clientes pidieron a una de las empleadas que les enseñara un muestrario de joyas. Fue entonces cuando el plan se puso en marcha. Mientras la trabajadora atendía la petición, un tercer hombre aprovechó el momento para abalanzarse sobre ella y arrastrarla violentamente a la trastienda.

La llamada de alerta llegó al CIMACC-091, que movilizó a los agentes. Instantes después, efectivos del Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en colaboración con el Grupo de Atención al Ciudadano, intervinieron en el lugar y procedieron a la detención de los tres presuntos autores que se encontraban dentro de la joyería.

La intervención no estuvo exenta de tensión. En el momento de la detención, el hombre que iba vestido de sacerdote llegó a encañonar a dos policías, que tuvieron que reducirlo. En el interior del local, los agentes intervinieron un arma de fuego.

Pero la cosa no terminó en la joyería. En las inmediaciones del establecimiento, los policías localizaron a otras dos personas que, según las pesquisas, realizaban labores de vigilancia para advertir de la posible llegada de los agentes. También fueron detenidas.

La operación continuó minutos después con una persecución por carretera. Otros dos supuestos integrantes del grupo huyeron en un turismo que acabó siendo interceptado en la M-30, a la altura de la salida del Puente de Ventas. Antes de ser detenido, el vehículo llegó a embestir al coche policial que participaba en el seguimiento.

En total, siete personas han sido arrestadas como presuntas responsables de un delito de robo con violencia e intimidación. La investigación continúa abierta por parte del Grupo XIII de Atracos, que trata de determinar si los detenidos podrían estar relacionados con otros hechos similares.