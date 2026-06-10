SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Detenido en Collado Villalba por robar a dos ancianos a los que dejó inconscientes con un 'mataleón'
El arrestado, de 32 años, está acusado de atacar con violencia por la espalda a un hombre de 75 años y de robar después a una mujer de 90 en el portal de su vivienda
Javier Martínez Candela
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación, utilizando la técnica del 'mataleón', cometidos contra personas de avanzada edad en Collado Villalba.
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de abril, cuando el sospechoso abordó por la espalda a un hombre de unos 75 años y le realizó un 'mataleón', una técnica de estrangulamiento utilizada en artes marciales. La víctima llegó a perder el conocimiento durante unos segundos, momento que el presunto autor aprovechó para sustraerle el teléfono móvil y 140 euros en efectivo.
Poco después, el mismo individuo esperó a que una mujer de unos 90 años entrara en el portal de su vivienda. Allí la tiró al suelo y le arrancó con violencia los pendientes, además de robarle el bolso y 45 euros en metálico.
Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Municipal de Collado Villalba, permitieron identificar al sospechoso y proceder a su detención. El arrestado ya ha sido puesto a disposición judicial como presunto responsable de dos delitos de robo con violencia e intimidación.
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