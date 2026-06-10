Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder

La Prueba de Acceso a la Universidad entra en su fase más esperada en la Comunidad de Madrid. Tras varios días de exámenes miles de estudiantes madrileños miran ahora al calendario para conocer una fecha decisiva: la publicación de las notas de la PAU 2026.

En Madrid, los exámenes de la convocatoria ordinaria se celebraron los días 1, 2, 3 y 4 de junio, con una jornada adicional el 5 de junio para coincidencias e incidencias.

Tras varios días de exámenes miles de estudiantes madrileños miran ahora al calendario para conocer una fecha decisiva: la publicación de las notas de la PAU 2026 / Alba Vigaray

¿Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid?

La Comunidad de Madrid publicará las calificaciones de la PAU 2026 el jueves 11 de junio a las 12:00 horas. Ese será el momento en el que los estudiantes podrán consultar sus resultados y comprobar si la nota obtenida les permite aspirar al grado universitario que tenían en mente.

La calificación final no depende únicamente de los exámenes de la PAU. También se tiene en cuenta la nota media de Bachillerato, que tiene un peso fundamental en el acceso a la universidad. Además, las materias de la fase voluntaria pueden ayudar a subir la nota de admisión en función de las ponderaciones de cada grado.

La Comunidad de Madrid publicará las calificaciones de la PAU 2026 el jueves 11 de junio a las 12:00 horas / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

¿Qué hacer si no estás conforme con la nota?

Los alumnos que no estén de acuerdo con alguna calificación podrán solicitar la revisión de sus exámenes. En Madrid, el plazo para pedir revisión estará abierto los días 12, 15 y 16 de junio.

Este paso puede ser importante para quienes se queden a pocas décimas de la nota que necesitan. La revisión permite comprobar si la corrección se ha realizado correctamente y si se han aplicado bien los criterios establecidos para cada materia.

¿Cuándo es la convocatoria extraordinaria de la PAU en Madrid?

Los estudiantes que no hayan podido presentarse a la convocatoria ordinaria, que no hayan superado la prueba o que quieran intentar subir nota tendrán una segunda oportunidad en la convocatoria extraordinaria.

En la Comunidad de Madrid, los exámenes extraordinarios de la PAU 2026 se celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. La jornada del 3 de julio queda reservada para coincidencias e incidencias.

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Las notas de esta convocatoria extraordinaria se publicarán el 9 de julio a las 12:00 horas. El plazo para solicitar revisión será los días 10, 13 y 14 de julio.