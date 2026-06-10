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MUNDIAL 2026

Cómo conseguir los cromos que te faltan para el álbum del Mundial: el secreto está en esta plaza de Madrid

La dificultad para completar el álbum de 980 cromos del Mundial 2026 aumenta la popularidad del trueque entre coleccionistas

Los elevados precios y la escasez de stock han dificultado el completar la colección

Los elevados precios y la escasez de stock han dificultado el completar la colección / Cedida por Sergio Alonso

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Coges un nuevo sobre de tu estantería, el sonido del crujido mientras rasgas el brillante papel pone tus pelos de punta, revelas los cromos con ilusión, y ahí está... ¡Julián Álvarez! ¡Otro repetido! Esta es la historia de muchos coleccionistas que desde hace semanas intentan completar el codiciado álbum de Panini para el Mundial de fútbol 2026.

Con un importe de 1,5 euros por sobre, y solo siete cromos por paquete, son muchos los fans que denunciaban los precios prohibitivos para completar el álbum. Sabiendo que la colección incluye un total de 980 cromos (sin contar los 68 especiales) repartidos entre sus 112 páginas, parece evidente que completarlo en solitario solo está al alcance de ciertos bolsillos.

Para el resto de mortales, a la pelea por conseguir sobres ante la falta de stock de las últimas semanas, se suma un reto más: el de encontrar a otros aficionados dispuestos a realizar una de las formas de intercambio más clásicas, el trueque. Aunque primitiva, esta práctica donde no existen los precios fijos puede ser un auténtico calvario, ya que cada persona otorga un valor subjetivo a sus pegatinas.

¿Qué cromos son los más valiosos?

Por ello, si uno desea participar de esta tradición, antes debe saber que no todos los cromos son igual de valiosos. En este sentido, además de los extra stickers en sus versiones moradas, bronce, plateadas y doradas, varios jugadores y números concretos han ido aumentando en la escala de exclusividad por su trayectoria o dificultad para encontrarlos.

Los extra stickers de Panini son estampas especiales, de colección, que no forman parte de la numeración ofical del álbum y no son necesarias para completarlo

Los extra stickers de Panini son estampas especiales, de colección, que no forman parte de la numeración ofical del álbum y no son necesarias para completarlo / Cedida por Sergio Alonso

Jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo, por su enorme demanda global alcanzan prácticamente de inmediato valores muy altos de reventa. Este año, además de su valor futbolístico, se suma el carácter nostálgico, ya que, debido a su edad, este podría tratarse del último mundial para ambos jugadores.

El Cromo 00 ya es conocido en redes como &quot;El Santo Grial&quot;

El Cromo 00 ya es conocido en redes como "El Santo Grial" / Cedida por Sergio Alonso

Sin embargo, el cromo más exclusivo no es de ningún jugador, ni tan siquiera la pegatina del trofeo, sino que se trata del llamado Cromo 00. Definido como "el Santo Grial", el mito que rodea a este cromo ya es viral en redes donde los seguidores afirman que se trata de la pegatina más difícil de encontrar, y, en consecuencia, la más valiosa.

¿Dónde intercambiar los cromos?

Para quienes ya han tomado la decisión de lanzarse a la aventura de intercambiar estampitas, esta plaza de Madrid puede ser la panacea que esperaban, y es que desde hace semanas, cientos de madrileños se reúnen todos los domingos entre las 10:00 y la 13:30 del mediodía para realizar los trueques.

Esta plaza ya era el epicentro del intercambio de cromos en la capital

Esta plaza ya era el epicentro del intercambio de cromos en la capital y cada fin de semana reune a cientos de madrileños / Disfrutando de Madrid

Hablamos de la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, dentro del recorrido habitual de El Rastro. Esta explanada que de forma tradicional ya era el epicentro de cientos de coleccionistas y familias, este año se ha visto invadida por los fans de esta competición que cada cuatro años despierta pasiones entre los más futboleros.

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Allí, algunos cromos como los del delantero argentino Leo Messi ya alcanzan un precio de 15 euros, aunque lo más habitual es el intercambio de pegatina por pegatina, posibilitando un espacio seguro para que los más pequeños puedan disfrutar de esta práctica.

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