Confirmado por la Comunidad de Madrid: abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 7.200 euros para pequeños comercios afectados por obras

No es un secreto. Las obras públicas son imprescindibles para modernizar infraestructuras, pero para muchos pequeños comercios pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Y es que esto se traduce para ellos en meses de incertidumbre, menos tránsito peatonal y una importante caída de ventas.

Por suerte, para aliviar ese impacto, la Comunidad de Madrid ha activado una nueva línea de ayudas dirigida a los negocios afectados por actuaciones de titularidad autonómica. La convocatoria está pensada especialmente para establecimientos a pie de calle, autónomos y pymes que desarrollan su actividad en zonas condicionadas por obras de larga duración. Las solicitudes ya pueden tramitarse y se resolverán por orden de entrada.

Ayudas para comercios afectados por obras

Entre los posibles beneficiarios se encuentran los negocios situados en el área de afectación directa de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid. La medida también se aplicará a otros comercios que puedan verse perjudicados en el futuro por trabajos de infraestructuras promovidos por la Comunidad de Madrid.

Para 2026, el Gobierno regional destinará inicialmente 500.000 euros a esta línea de ayudas, una cantidad que podrá ampliarse en función de la demanda. Además, la cuantía máxima por solicitante aumenta un 44%, al pasar de 5.000 a 7.200 euros.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran los negocios situados en el área de afectación directa de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid / Metro Madrid

¿Qué gastos cubren las ayudas?

Las ayudas podrán utilizarse para afrontar gastos corrientes vinculados a la actividad del negocio. Entre ellos se incluyen el alquiler o la hipoteca del local, así como los seguros asociados al establecimiento.

La convocatoria incorpora además nuevos conceptos subvencionables. Entre las mejoras figuran las cuotas de autónomos de los titulares de los negocios y, en el caso de quioscos y determinados servicios, el abono íntegro de las tasas de ocupación de la vía pública.

¿Quién puede solicitarlas?

Los destinatarios de las ayudas son pymes, empresarios individuales y comunidades de bienes que desarrollen su actividad a pie de calle dentro del perímetro afectado por obras públicas autonómicas.

Para poder acceder a la ayuda, los trabajos deberán tener una duración prevista superior a seis meses. Además, los beneficiarios tendrán que mantener su actividad económica durante al menos seis meses después de recibir el pago.

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Los destinatarios de las ayudas son pymes, empresarios individuales y comunidades de bienes que desarrollen su actividad a pie de calle dentro del perímetro afectado por obras públicas autonómicas / Archivo

Radio de cobertura: hasta 50 metros de las obras

La Comunidad de Madrid ha redefinido también el área de cobertura de estas ayudas. Con carácter general, podrán solicitarlas los negocios situados a una distancia máxima de 50 metros respecto a la zona de influencia o al vallado de las obras. En el caso de quioscos de prensa, floristerías y otros establecimientos especialmente dependientes del tránsito peatonal, la cobertura podrá ampliarse hasta los 250 metros.