La Comunidad de Madrid apuesta por Las Vegas e invierte más de 500 millones en la comarca del sureste regional

La Comunidad de Madrid destinará más de 500 millones de euros a reforzar los servicios públicos y las infraestructuras de la Comarca de Las Vegas, una zona integrada por 23 municipios del sureste regional y en la que residen más de 166.000 vecinos. La inversión contempla actuaciones en materia social, sanitaria, educativa, de movilidad, empleo, medio ambiente, cultura y equipamientos municipales.

Así lo ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada en el Museo Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja, uno de los municipios favorecidos por la inversión. Entre los proyectos más destacados figura la construcción de una nueva residencia para mayores y centro de día en Aranjuez, incluida en el Plan Residencias 40-40, que contará con 200 plazas y una inversión inicial superior a los 16 millones de euros.

A esta actuación se sumará la creación de dos nuevos centros de día en Perales de Tajuña y Valdilecha, con una dotación cercana a los 2,3 millones de euros, así como la remodelación y equipamiento de los centros ya existentes en Valdelaguna y Villarejo de Salvanés. El Gobierno regional busca así ampliar la atención a personas mayores y dependientes en una comarca con importantes necesidades de servicios de proximidad.

Isabel Díaz Ayuso preside el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su reunión en Colmenar de Oreja. / Europa Press/ Alejandro Martínez Vélez

Sanidad, educación y carreteras

La inversión también tendrá un peso destacado en el ámbito sanitario. La Comunidad de Madrid ha destinado 29,3 millones de euros a nuevos equipamientos para el Hospital Universitario del Tajo, en Aranjuez, entre los que destaca la incorporación de una máquina de resonancia magnética. Además, se ha ampliado el consultorio local de Tielmes, que estará operativo en el tercer trimestre del año, y se han realizado mejoras en centros de salud de Aranjuez, Ciempozuelos, Villarejo de Salvanés, Perales de Tajuña y Colmenar de Oreja.

En educación, el Ejecutivo autonómico invertirá 25,5 millones de euros en nuevas infraestructuras. Entre las principales actuaciones se encuentra la construcción de un instituto en el barrio de La Montaña, en Aranjuez, y la ampliación de varios centros educativos en Carabaña, Tielmes, Villaconejos, Valdelaguna y Morata de Tajuña. En este último municipio, el IES Vega de Tajuña incorporará nuevas aulas de Bachillerato, apoyo y desdoble, lo que permitirá crear 140 nuevas plazas escolares.

La movilidad será otro de los ejes de actuación. El Gobierno regional continuará mejorando las conexiones viarias con proyectos como el carril bici paralelo a la M-307, incluido en el Plan de Movilidad Rural, y nuevas intervenciones en carreteras y travesías de municipios como Tielmes, Villarejo de Salvanés, Chinchón, Valdilecha, Colmenar de Oreja, Ciempozuelos y Aranjuez. Además, la Comunidad destina más de 39 millones de euros a financiar las 86 líneas interurbanas que prestan servicio en la comarca.

El Programa de Inversión Regional también tendrá un papel clave en la mejora de los municipios. Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha movilizado más de 54 millones de euros en la zona y prevé ejecutar 121 actuaciones de mejora por casi 40 millones. Entre ellas figuran una Casa de Niños en Perales de Tajuña, un centro multifuncional en San Martín de la Vega, un centro comunitario en Morata de Tajuña, un nuevo tanatorio en Estremera y diversas obras de asfaltado, saneamiento, limpieza viaria y renovación de espacios públicos.

La estrategia regional incluye además cerca de 20 millones de euros en políticas activas de empleo y formación, que han beneficiado a más de 4.400 personas, así como ayudas a autónomos, pequeñas empresas, comercios, artesanos e industrias de la comarca. En materia de medio ambiente, agricultura e infraestructuras hidráulicas, las actuaciones superan los 233 millones de euros, con proyectos vinculados al Canal de Isabel II, la modernización del regadío, la conservación de espacios naturales y la mejora de vías pecuarias.

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La inversión se completa con actuaciones en cultura, turismo, deporte y digitalización de servicios públicos. En conjunto, el plan supone una apuesta por reforzar la calidad de vida en la Comarca de Las Vegas, mejorar sus conexiones, modernizar sus servicios y dotar a sus municipios de nuevas infraestructuras para responder al crecimiento y a las necesidades de sus vecinos.