El agua de Madrid recupera su sabor cuatro días después de la avería que provocó el cambio

El agua de Madrid vuelve a fluir por los grifos con la calidad de la que suele presumir. El Canal de Isabel II da por resuelta la incidencia ocurrida en una planta de potabilización que en los últimos cuatro días había provocado alteraciones en el olor y sabor del agua en algunos municipios y varias zonas de la capital.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior asegura que el suministro ya está "normalizado" tras las actuaciones realizadas y la purga de agua en la red de distribución. El agua, insiste la consejería de la que depende la hidráulica pública, ha mantenido en todo momento las condiciones de potabilidad y nunca ha dejado de ser apta para el consumo humano.

Mientras, Más Madrid ha pedido más explicaciones y ha solicitado la comparecencia tanto del consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, como del consejero delegado del Canal de Isabel II por este incidente.

El origen del problema

El origen de la incidencia está relacionado con unas maniobras en los filtros de carbono de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Santillana. Estos trabajos "de manera excepcional" pueden provocar variaciones de olor o sabor del agua, como ha ocurrido en esta ocasión, aseguran.

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Finalmente, Canal de Isabel II ha recordado que las maniobras de mantenimiento, limpieza y mejora que se llevan a cabo de forma periódica en las instalaciones de tratamiento y distribución de agua son "necesarias para garantizar la calidad del servicio".