Madrid hace balance tras decir adiós al papa León XIV: 120 millones de impacto y 5,6 millones de viajes en Metro tras un dispositivo sin precedentes

No se hizo por el dinero, pero a nadie le amarga un dulce. Apenas unas horas después de decir adiós al papa tras cuatro días históricos, la Comunidad de Madrid hizo balance de la visita de León XIV a la capital de España. Y un dato sobresalió por encima de cualquier otro, al estimar la región, sin entrar todavía en muchos detalles, que la visita del pontífice habría dejado un impacto económico de 120 millones de euros, del que se beneficiaron sobre todos los hosteleros, comerciantes y el sector hotelero.

Tras la partida de Robert Prevost rumbo a Barcelona, la presidenta Isabel Díaz Ayuso destacó que la imagen que se ha proyectado de Madrid al mundo, ya que ha sido "increíble, de coordinación, seguridad, respeto y belleza". Ha sido un "verdadero honor y un privilegio ser la puerta de entrada del Santo Padre a España", destacó Ayuso, que le deseó una "gran estancia" en Canarias y Barcelona, sus dos próximos destinos en el viaje apostólico a España.

"Aquí seguirá como siempre Madrid, su casa para alzar la mirada y seguir siendo cruce de caminos, un gran lugar en el mundo para estar y celebrar la vida", enfatizó la presidenta sobre una visita que, además, ha salido rentable según las primeras estimaciones.

El Metro, a pleno rendimiento

Pero más allá del beneficio económico, durante la visita de León XIV se han contabilizado más de 5,6 millones de viajes en Metro. Y el recién estrenado pago directo con tarjeta bancaria ha llegado a 85.000 validaciones, la cifra más elevada desde la implantación de este sistema el pasado 1 de junio.

El Papa, ovacionado en el hemiciclo del Congreso / VERONICA POVEDANO / CONGRESO

Sobre el transporte público, y por estaciones, el sábado destacó especialmente Nuevos Ministerios, con más de 55.000 entradas, un 50% más de lo habitual, con incrementos superiores al 200% en las últimas horas del servicio. También aumentaron significativamente Gregorio Marañón y República Argentina.

El domingo, las de mayor volumen fueron Goya, cerca de 30.000; Alonso Martínez, más de 20.000, y Príncipe de Vergara, que superó 15.000, llegando en algunos casos a duplicar la afluencia habitual. En los cuatro días del viaje apostólico a Madrid, Metro ha reforzado su servicio hasta el 125%, poniendo en marcha un amplio refuerzo de 42 trenes adicionales, alcanzando un despliegue extraordinario de 55 convoyes el sábado con motivo de la celebración de la vigilia multitudinaria en la Plaza de Lima de la capital.

Horario ampliado

Además, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes a los distintos actos programados, la compañía metropolitana amplió de forma excepcional su horario durante la noche del sábado al domingo, prolongando la circulación de trenes una hora más, hasta las 2.30 de la madrugada.

Santa Misa en Cibeles oficiada por el Papa León XIV / José Luis Roca / PIM

La red de autobuses interurbanos contó con una dotación extraordinaria de más de 200 vehículos de refuerzo para facilitar los desplazamientos de los miles de peregrinos alojados en distintos municipios de la región.

Servicios de emergencias

Por otro lado, el Summa 112 ha coordinado y supervisado el dispositivo sanitario. Así, añadidos a los más de 560 profesionales, entre médicos, enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias y psicólogos que cada día han cubierto el operativo asistencia, en cada una de las cuatro jornadas en las que ha estado el Santo Padre en la región, un equipo de más 40 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales han estado cada día al frente de la coordinación sanitaria en los Centros de Coordinación y Mando y Puestos Sanitarios Avanzados al efecto, además de en los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias.

Asimismo, el Gobierno regional ha reforzado el dispositivo de coordinación y respuesta ante emergencias con un incremento de gestores en la sala de operaciones del 112.

Para este acontecimiento, Canal de Isabel II ha instalado 19 estructuras de abastecimiento con un total de 162 puntos de agua distribuidos en distintos espacios de Plaza de Lima, Paseo de la Castellana y Plaza de Cibeles.

Además, la empresa pública ha puesto en funcionamiento dos vehículos 'Water Truck' o aguanetas, destinados a facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida. Este operativo se ha completado con 22 fuentes públicas permanentes situadas en los principales recorridos de los actos programados.

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A ello, se añade la colaboración con 55 establecimientos gastronómicos para ofrecer menús especiales a los más de 2.300 periodistas que han cubierto la visita del Papa León XIV. Entre los locales que se han acogido a esta iniciativa, más de una decena son centenarios.