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Ayuda al desayuno escolar en Madrid: quién puede pedirla, hasta cuándo y cuáles son los requisitos

La Comunidad de Madrid mantiene abierto el plazo para solicitar esta prestación dirigida a menores en situación de vulnerabilidad que estudien Infantil o Primaria en centros sostenidos con fondos públicos

Podrán solicitar esta ayuda los progenitores, tutores, acogedores o personas encargadas de la guarda y custodia del alumno

Podrán solicitar esta ayuda los progenitores, tutores, acogedores o personas encargadas de la guarda y custodia del alumno / EFE / JAVIER CEBOLLADA

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Empezar el día con un desayuno no es posible para todos los hogares. De hecho, para aquellas familias que atraviesan una situación económica vulnerable, el servicio de desayuno escolar se convierte en un apoyo importante para la alimentación de los menores.

Por suerte, y con ese objetivo, la Comunidad de Madrid mantiene abierta una convocatoria dirigida a facilitar el acceso a este servicio durante el próximo curso escolar. La medida está pensada para alumnos de Infantil y Primaria matriculados en centros sostenidos con fondos públicos que cuenten con desayuno escolar.

Una ayuda para garantizar el desayuno escolar

Esta convocatoria busca facilitar el acceso al servicio de desayuno escolar a menores en situación de vulnerabilidad. A diferencia de otras ayudas dirigidas a familias con hijos en edad de Educación Infantil, esta prestación se centra específicamente en cubrir este servicio durante el curso escolar.

La ayuda no se concede como una cantidad fija en euros para cada familia, sino que está destinada a sufragar el acceso al desayuno escolar en aquellos centros que lo ofrecen. De esta manera, el apoyo tiene un impacto directo en la atención diaria del alumnado y en la conciliación de los hogares beneficiarios.

Dos niños comen en el comedor escolar.

Esta convocatoria busca facilitar el acceso al servicio de desayuno escolar a menores en situación de vulnerabilidad / Cedida

¿Quién puede solicitar la ayuda?

Podrán solicitar esta ayuda los progenitores, tutores, acogedores o personas encargadas de la guarda y custodia del alumno. Para acceder a la prestación, el menor deberá estar matriculado durante el curso 2026-2027 en segundo ciclo de Educación Infantil o en Educación Primaria. Además, tendrá que estudiar en un centro sostenido con fondos públicos de la Comunidad de Madrid que disponga de servicio de desayuno escolar.

Otro de los requisitos principales es que la familia sea perceptora de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital. En el caso de las familias monoparentales, esta condición deberá acreditarse documentalmente.

El plazo para pedir la ayuda acaba el 15 de junio

El plazo de solicitud está abierto desde el 26 de mayo hasta el 15 de junio de 2026, ambos incluidos. La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que recoge el extracto de la Orden 1873/2026 por la que se declaran los créditos disponibles para la concesión directa de estas ayudas durante el curso 2026-2027.

La solicitud debe realizarse mediante el modelo oficial disponible en la web institucional de la Comunidad de Madrid. El trámite puede completarse a través de la sede electrónica, accediendo a la ficha correspondiente de la ayuda.

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El plazo de solicitud está abierto desde el 26 de mayo hasta el 15 de junio de 2026, ambos incluidos / Ricardo Rubio - Europa Press

Documentación necesaria

Junto a la solicitud, la Comunidad de Madrid indica que deberá presentarse el pasaporte en el caso de personas extranjeras que no dispongan de NIE. Además, la Administración podrá consultar determinados datos si la persona solicitante no se opone expresamente. Entre ellos se encuentran el NIF o NIE, la información relativa a la Renta Mínima de Inserción, la condición de perceptora del Ingreso Mínimo Vital o, en su caso, la documentación relacionada con la condición de víctima de violencia de género.

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