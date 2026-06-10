VISITA A LA CAPITAL
Las 10 frases del papa León XIV sobre Madrid: del "Robert Prevost es del Real Madrid... y del Atlético" al "esta ciudad está ahora más cerca del reino de Dios"
El pontífice, que ha visitado lugares emblemáticos como el Santiago Bernabéu, se mostró agradecido por la acogida y el cariño de los madrileños
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Madrid ha sido la primera parada de la visita del papa León XIV a España, que durante cuatro días ha pasado por lugares como el Ayuntamiento, la Catedral de la Almudena, el Santiago Bernabéu e Ifema. En cada parada, el papa ha estado rodeado de fieles, voluntarios y vecinos que han querido acompañarlo de cerca.
Estas frases muestran cómo el papa León XIV ha vivido su paso por Madrid con mucho cariño. Ha hablado de la ciudad como un lugar acogedor, cercano y abierto, y ha dejado claro que se sintió muy bien recibido por los madrileños:
- "Eso es fácil. El papa es para todos los equipos, pero Robert Prevost es del Real Madrid... y el Atlético", respondió al ser preguntado sobre si era del Real Madrid o del Barça (En el vuelo de llegada a Madrid).
- "Los jóvenes que buscan algo más, que en muchos casos han crecido sin una dimensión espiritual en sus vidas, se dan cuenta de que hay un vacío, una falta de sentido, y quizás mi visita ayude a despertar aún más algo que ni siquiera saben cómo definir. Si se les preguntara: ¿Quieren ver a Bad Bunny o al papa? Creo que muchos verán a Bad Bunny. Pero también creo que algunos vendrán a ver al papa. Y eso dice mucho, ¿sabes? Así que creo que es alentador y espero poder animar a los jóvenes" (En el vuelo de llegada a Madrid).
- "Quien está en Madrid, es de Madrid. Y por tanto yo también estoy entre vosotros como un madrileño más: gracias, Madrid, por esta bienvenida". (En la visita a los operadores y asistidos del proyecto social Cedia 24 Horas en Carabanchel).
- "Madrid es también famosa por los belenes que la adornan en la época de Navidad. Su belleza, sin embargo, es sólo una pálida expresión de una maravilla aún más grande y profunda, que hoy encontramos aquí" (En la visita a los operadores y asistidos del proyecto social Cedia 24 horas en Carabanchel).
- "Que la ciudad siga siendo acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se decida por los auténticos valores humanos" (En el Libro de Honor del Ayuntamiento de Madrid tras recibir la Llave de Oro de la ciudad).
- "Es un placer encontrarme con vosotros en este lugar, un espacio que no sólo acoge actividades deportivas, artísticas y culturales, sino emociones profundas del ser humano: la alegría, la admiración, el entusiasmo y la esperanza, así como la tristeza y la frustración" (Encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte en el Movistar Arena)
- "Yo supongo que, para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que le marca un poco la vida. Pero, don José: ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!" (Encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu).
- "Madrid es una gran ciudad donde conviven tradiciones y "almas" diferentes. Dios conoce uno a uno los corazones de sus habitantes" (Encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu).
- "Nuestra Señora de la Almudena, con su presencia y la seguridad de su protección, nos dice otra cosa: para edificar algo nuevo, hermoso y duradero hay que estar dispuestos a destruir los muros, porque para reemprender la ruta son necesarios espacios que nos permitan vislumbrar el horizonte" (Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid).
- "Quizá las estadísticas no lo registren, pero sabemos que, en estos días, también gracias a vosotros, esta ciudad ha crecido y está más cerca del Reino de Dios. ¿Mérito nuestro? ¡No! ¡Todo es gracia suya!" (Despedida de Madrid en un encuentro con los voluntarios en Ifema).
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