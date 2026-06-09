DÍAS HISTÓRICOS
Vuelta a la rutina en Madrid: las calles recuperan la normalidad con la despedida del papa León XIV
Tras la visita papal, la Puerta del Sol y el centro de Madrid comienzan a recuperar la normalidad después de tres días de actos multitudinarios
Madrid recupera poco a poco la normalidad tras tres días marcada por la visita del papa León XIV, que ha congregado a cientos de miles de personas en los distintos actos multitudinarios celebrados en la capital.
El pontífice se despide este martes de Madrid en un acto de agradecimiento a los miles de voluntarios que han participado en la organización de los eventos desde el pasado sábado. La ceremonia se celebra en el recinto de Ifema, último escenario de una visita que ha transformado durante tres jornadas el ritmo habitual de la ciudad.
Sol deja atrás el trasiego
Lugares como la Puerta del Sol, convertida estos días en uno de los puntos neurálgicos para los desplazamientos de los periodistas acreditados llegados de todo el mundo, han comenzado ya a recuperar su rutina. Tras la resaca del viaje papal, apenas se ven algunos corredores, operarios y personal de limpieza en las calles del centro.
Está previsto que el avión de León XIV despegue a las 11.10 horas desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas rumbo a Barcelona, a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.
Al mediodía comenzará la visita del papa a Cataluña, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral de Barcelona. Por la tarde, participará en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, una vigilia de oración a la que está previsto que asistan unas 40.000 personas.
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