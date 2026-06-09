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La visita del papa a Madrid, en directo | León XIV celebra un encuentro masivo con 12.000 voluntarios antes de partir hacia Barcelona

ESPECIAL MULTIMEDIA | Escenarios, actos, recorridos... Todo lo que hay que saber sobre la histórica visita del Papa León XIV a Madrid

El Papa León XIV en el Bernabéu: "¡Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!"

El Papa León XIV en el Bernabéu: "¡Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!"

Lucía Feijoo Viera

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Marina Armas

Miriam Anguita

Madrid

El Papa comienza su cuarta y última jornada en Madrid. El sumo pontífice tiene un encuentro con voluntarios antes de continuar su estancia en España con Barcelona y Canarias, en la que es la primera visita del máximo responsable de la Iglesia Católica desde el viaje de Benedicto XVI en 2011.

Siga en directo todas las actividades previstas, la agenda del papa y las restricciones de tráfico esperadas para estos días.

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