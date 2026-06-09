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La visita del papa a Madrid, en directo | León XIV celebra un encuentro masivo con 12.000 voluntarios antes de partir hacia Barcelona
ESPECIAL MULTIMEDIA | Escenarios, actos, recorridos... Todo lo que hay que saber sobre la histórica visita del Papa León XIV a Madrid
El Papa comienza su cuarta y última jornada en Madrid. El sumo pontífice tiene un encuentro con voluntarios antes de continuar su estancia en España con Barcelona y Canarias, en la que es la primera visita del máximo responsable de la Iglesia Católica desde el viaje de Benedicto XVI en 2011.
Siga en directo todas las actividades previstas, la agenda del papa y las restricciones de tráfico esperadas para estos días.
Una "fiesta" de agradecimiento a los voluntarios, última parada del papa en Madrid
Tras tres días completos con diferentes actividades, el papa concluye su estancia en Madrid con un encuentro final en Ifema. El encuentro reúne a más de 12.000 voluntarios en un acto con música, testimonios, vídeos y un recorrido del Santo Padre para saludar de cerca a quienes han hecho posible la visita. Tras ello, León XIV continuará su viaje por España en Barcelona.
Así ha sido el tercer día del viaje del papa León XIV por España
Robles acompañará este martes al Papa a visitar a los voluntarios en Ifema y Arcadi España le recibirá en Barcelona
La jornada en Madrid comenzará con un acto de reconocimiento a quienes han hecho posible el éxito de esta visita:
- 10:15 horas – Encuentro en Ifema: el Papa León XIV se reunirá con el personal voluntario en las instalaciones de Ifema Madrid. En este encuentro, el Pontífice agradecerá su labor imprescindible y pronunciará su último discurso en Madrid, poniendo fin a su etapa en la capital. Estará acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
- 11:00 horas – Despedida oficial: la ministra Margarita Robles despedirá al Pontífice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde partirá hacia Barcelona para dar inicio a la segunda etapa de su viaje.
La agenda en Barcelona
Tras su llegada al Aeropuerto de El Prat, donde será recibido por el ministro de Hacienda, Arcadi España, el Pontífice se trasladará a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para presidir el rezo de la hora media y pronunciar una homilía a las 13:00 horas. Posteriormente, la jornada concluirá a las 20:00 horas en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys' con una vigilia central.
El Papa posa junto a Florentino Pérez con la camiseta del Real Madrid
El pontífice recibió una camiseta personalizada del Real Madrid con su nombre y el dorsal 1, además de una réplica del estadio, como regalo del club blanco.
EN IFEMA
Unos 12.000 voluntarios entre 20 y 65 años participan este martes en el último acto de León XIV en Madrid
Este martes 9 de junio, el Papa León XIV concluirá su visita apostólica a Madrid con un encuentro junto a los 17.000 voluntarios en IFEMA. El acto contará con las actuaciones de Pablo López y Soraya Arnelas, además de la intervención de diversos artistas, un misionero digital y la Tuna. El Pontífice saludará a los asistentes recorriendo el pabellón en un coche de golf adaptado, poniendo el broche de oro a una semana de eventos en la capital.
Miguel Ángel Rodríguez | Víctor Rodríguez
León XIV pone deberes a los políticos crispados y a la Iglesia tibia con los abusos
El Papa protagoniza un día histórico al convertirse en el primer Pontífice en la historia en hablar ante las Cortes Generales, recibe a seis víctimas de pederastia y se da un nuevo baño de masas en el Bernabéu: "Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo".
Pedro del Corral
Papamanía en el Bernabéu, el 'Bad Bunny de la fe' se da un baño de masas colosal: "Madrid te quiere más que a la Champions"
Entre vítores, pancartas y fotos, León XIV convierte su encuentro con la comunidad diocesana en un fenómeno social con estética de gira mundial.
El Papa León XIV en Barcelona: tras su paso por Madrid, el uso del catalán marca la agenda
Tras concluir con éxito su etapa en Madrid, el Papa León XIV se prepara para iniciar este 9 de junio la segunda fase de su viaje apostólico por España en la ciudad de Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10. La agenda del Pontífice en la capital catalana incluye hitos destacados como el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y una multitudinaria Vigilia de Oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
DISCURSO
El Papa León XIV en Madrid: "El amor es el lenguaje que hace que todos se sientan en casa"
Durante su multitudinaria visita al estadio Santiago Bernabéu, donde se congregaron 70.000 fieles de la diócesis de Madrid, el Papa León XIV lanzó un mensaje centrado en el poder transformador del amor, definiéndolo como el lenguaje universal capaz de hacer que todas las personas se sientan como en casa. En su intervención, el pontífice abordó los desafíos de las grandes capitales europeas, instando a la Iglesia a abandonar las formas impersonales para adoptar un "arte espiritual de la cordialidad", esencial para que el Evangelio mantenga su eficacia frente a una sociedad a menudo marcada por la desesperación y la desconfianza.
El Papa subrayó la importancia de edificar una sociedad basada en la escucha y el diálogo, proponiendo que la pluralidad de voces y la diversidad cultural sean vistas como recursos valiosos para fomentar la justicia y la fraternidad. Asimismo, animó a los representantes eclesiásticos a sumergirse en la realidad de los barrios, interpretando con sensibilidad los cambios sociales y los temores de quienes, como muchos inmigrantes, llegan a la ciudad buscando oportunidades. Finalmente, León XIV exhortó a los asistentes a combatir el miedo mediante la bondad, pidiéndoles que actúen como "una Biblia abierta" donde el prójimo pueda encontrar reflejada la Palabra de Dios en la vida cotidiana.
Evento en el Bernabéu
Tras la partida del Papa, David Bustamante vuelve al escenario y entona el Himno de la alegría rodeado por bailarines y acompañado por el coro. "Que la esperanza vuelva a unir nuestros corazones", ha clamado después.
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