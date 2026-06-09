La visita del papa a Madrid, en directo | León XIV celebra un encuentro masivo con 12.000 voluntarios antes de partir hacia Barcelona

DISCURSO

El Papa León XIV en Madrid: "El amor es el lenguaje que hace que todos se sientan en casa"

Durante su multitudinaria visita al estadio Santiago Bernabéu, donde se congregaron 70.000 fieles de la diócesis de Madrid, el Papa León XIV lanzó un mensaje centrado en el poder transformador del amor, definiéndolo como el lenguaje universal capaz de hacer que todas las personas se sientan como en casa. En su intervención, el pontífice abordó los desafíos de las grandes capitales europeas, instando a la Iglesia a abandonar las formas impersonales para adoptar un "arte espiritual de la cordialidad", esencial para que el Evangelio mantenga su eficacia frente a una sociedad a menudo marcada por la desesperación y la desconfianza.

El Papa subrayó la importancia de edificar una sociedad basada en la escucha y el diálogo, proponiendo que la pluralidad de voces y la diversidad cultural sean vistas como recursos valiosos para fomentar la justicia y la fraternidad. Asimismo, animó a los representantes eclesiásticos a sumergirse en la realidad de los barrios, interpretando con sensibilidad los cambios sociales y los temores de quienes, como muchos inmigrantes, llegan a la ciudad buscando oportunidades. Finalmente, León XIV exhortó a los asistentes a combatir el miedo mediante la bondad, pidiéndoles que actúen como "una Biblia abierta" donde el prójimo pueda encontrar reflejada la Palabra de Dios en la vida cotidiana.