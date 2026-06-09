La tuneladora 'Mayrit' completa la primera conexión entre estaciones de la futura Línea 11 dos semanas antes de lo previsto

Con el papa León XIV recién salido de Madrid tras 15 años sin la visita a España de un pontífice, hablar de días históricos tal vez resulte manido, pero para el Metro de Madrid este martes ha sido, cuanto menos, un día señalado. A las 17.50 horas, la tuneladora Mayrit, la máquina de 98 metros de largo, 1.500 toneladas e impulsada por 12 motores, que está construyendo la ampliación de la Línea 11 ha perforado los últimos metros de tierra que le quedaban para llegar de la estación de Comillas a la de Madrid Río.

Se trata de la primera conexión entre estaciones que culmina este ingenio desde que el pasado 26 de marzo empezó a funcionar. El tramo, de 1.116 metros ha quedado concluido dos semanas antes de lo previsto, con Mayrit avanzando más rápido de lo inicialmente esperado. Frente a los entre 15 y 20 metros diarios que se estimaba iba a realizar ha llegado a alcanzar rendimientos de hasta 35 metros diarios en algunos segmentos.

La fracción completada hoy, entre los distritos de Carabanchel y Arganzuela es especialmente relevante no solo por ser la primera de la obra de ampliación de la L11, sino por el espacio por el que discurre. "Este primer cale [nombre técnico de la operación que se ha completado hoy] es un hito muy especial porque pone punto final al túnel que cruza la M-30 y conecta las dos orillas del Manzanares", ha señalado un exultante Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Gobierno madrileño.

Al tiempo que va excavando, Mayrit va instalando anillos de hormigón formados por siete dovelas cada uno, de manera que no solo horada la tierra sino que va construyendo el túnel según va avanzando. El sistema prácticamente multiplica por 10 la velocidad a la que se construyen los túneles en relación con el método tradicional, el que se está usando, por ejemplo, en la ampliación de la Línea 5 desde Alameda de Osuna hasta el aeropuerto.

El método obliga a construir primero la estructura de las estaciones para que la tuneladora vaya pasando. Las de Comillas y Madrid Río ya se encuentran en un avanzado grado de ejecución, a un 67% y un 69%, respectivamente, con sus distintos niveles perfectamente reconocibles. Son las dos estaciones nuevas de la ampliación de la Línea 11. El resto son conexiones con estaciones ya existentes: Palos de la Frontera, ejecutada al 67%; Atocha, al 50,9% y Conde de Casal, al 21%.

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La previsión es completar la extensión hasta Conde de Casal para 2027. El avance sobre las previsiones iniciales en este primer tramo permite albergar optimismo. "Los terrenos que tenemos, que son arcillas negras, se están comportando muy bien", ha señalado el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez para explicar el avance. "Hemos cambiado también las dovelas, que son romboidales en vez de rectangulares y también están respondiendo muy bien. Y la máquina, que es nueva y se ha adaptado y tiene las mejores tecnologías, nos está demostrando que el rendimiento teórico que esperábamos es el de hace 15 años, que las nuevas máquinas se pueden comportar en un terreno tan testado y tan comprobado como este a rendimientos mayores".