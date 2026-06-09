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FIESTAS DE SAN JUAN

Tres Cantos reserva 14.000 plazas para empadronados en los conciertos de Dani Fernández y Siloé

Los vecinos podrán obtener una pulsera identificativa para acceder a la zona preferente durante las actuaciones

El músico y cantante Dani Fernández

El músico y cantante Dani Fernández / ÁNGELES VISDOMINE / EFE

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Paula Correa

Las Fiestas de San Juan 2026 en Tres Cantos llegan con una novedad importante para los residentes. El Ayuntamiento ha anunciado la creación de una zona exclusiva junto al escenario principal del Recinto Ferial, reservada específicamente para los vecinos empadronados en la localidad. Este espacio, con capacidad para 14.000 personas, busca garantizar una experiencia privilegiada en los conciertos más multitudinarios, reforzando a su vez el sentimiento de pertenencia en un año señalado: el 35 aniversario del municipio.

Para acceder a este recinto preferente, situado entre el Recinto Ferial y el lago, será obligatorio portar una pulsera identificativa específica para cada concierto. Los vecinos podrán recoger estas acreditaciones los días 12, 13, 15 y 16 de junio en el Centro Cultural Adolfo Suárez, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El sistema permite que una misma persona retire las pulseras correspondientes a todos los miembros empadronados de su unidad familiar. Una vez iniciados los festejos, el acceso a esta zona reservada abrirá sus puertas cada día a partir de las 19:30 horas.

Programación musical: Panorama, Dani Fernández y Siloé

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha presentado una programación que combina tradición e innovación del 18 al 24 de junio. Los platos fuertes musicales comienzan el jueves 18 con la Orquesta Panorama, seguidos por el concierto de Dani Fernández el viernes 19 y la actuación de la banda Siloé el sábado 20. Además, el domingo 21 a las 23:00 horas, el lago del Parque Central será el escenario del espectáculo piromusical Vulcanum, una de las grandes apuestas de esta edición.

07.05.2026. MADRID. La banda de música SILOÉ en Madrid. Foto: Alba Vigaray

La banda de música Siloé en Madrid / Alba Vigaray

El Ayuntamiento ha hecho hincapié en que las fiestas de 2026 sean "seguras e inclusivas". Para ello, se han implementado medidas de accesibilidad, como franjas horarias adaptadas para personas con discapacidad sensorial, música unificada en las atracciones, espacios reservados y accesos preferentes para personas con movilidad reducida, además de cascos reductores de ruido para personas neurodivergentes.

De las 'Prefiestas' al pregón

La actividad comienza este mismo viernes con las Prefiestas, que incluyen la apertura de las piscinas municipales y una verbena para los mayores en la Plaza de Pablo Iglesias. El sábado 13, la música llegará de la mano del grupo Metropop en la Plaza de la Familia, mientras que el Recinto Ferial acogerá una noche joven con Álex Colomo DJ y DJ Omar The Kid.

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El pregón de este año correrá a cargo de Luis Miguel Montero, director del Centro Cultural Adolfo Suárez, vecino pionero y reconocido cronista de la historia tricantina. La agenda se completa con el XI Festival Circalle 3C, funciones de títeres y actividades infantiles que se repartirán por diversos puntos del municipio, reafirmando el compromiso del consistorio con una celebración abierta a todos los vecinos.

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