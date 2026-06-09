VISITA DEL PONTÍFICE
Simeone, en territorio enemigo para seguir al papa: de la misa del domingo en Cibeles al acto masivo de León XIV en el templo del Real Madrid de baloncesto
El cholo, acompañado de su pareja Carla Pereyra, presenció la misa y acudió al foro cultural en el Movistar Arena, coincidiendo con la visita del papa León XIV
Es fiel al Atlético, pero aún más a Dios, tal y como ha dejado claro en múltiples declaraciones durante esta temporada. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no quiso dejar pasar la oportunidad de acercarse al papa León XIV aprovechando su visita a Madrid. El argentino ha estado presente en varios de los actos del pontífice en la capital durante el fin de semana, teniendo que pisar en todos ellos lugares míticos del gran rival, el Real Madrid. Aunque en este caso, santificados, dirá y se consolará él, por la presencia del sumo sacerdote.
El Cholo acudió este domingo junto a su pareja, Carla Pereyra, a dos de los actos protagonizados por el pontífice. Primero, el técnico asistió a la misa oficiada por León XIV en la Plaza de Cibeles, donde el Real Madrid celebra sus títulos. Más tarde, se desplazó hasta el Movistar Arena, donde juega sus partidos el Real Madrid de baloncesto y en donde pudo estrechar la mano del papa e intercambiar unas palabras con él.
El encuentro tuvo lugar durante el foro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’, celebrado el domingo por la tarde. Allí, el pontífice se acercó a Simeone y Pereyra, quien después compartió una imagen del momento en sus redes sociales para agradecer el encuentro.
De Cibeles al Movistar Arena
El Cholo, que nunca ha ocultado su fe cristiana, no se conformó con ello. Simeone, que hace unas semanas publicó varias imágenes de la comunión de una de sus hijas junto al mensaje “Hoy celebramos tu compromiso con Dios y con el camino de la Fe, te amamos Francesca”, quiso también estar presente en el encuentro masivo que León XIV protagonizó en el Santiago Bernabéu, escenario de tantas y tantas batallas y derbis con el Cholo como una de las figuras claves.
Tras reconocer el papa que Robert Prevost era "del Real Madrid... y del Atlético" antes de aterrizar en la capital, el cholo no le dejó de la lado. Y se cargó de fe para una nueva temporada de rojiblanco.
- De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu
- Cómo moverse por Madrid durante el 'lunes más complicado' por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías
- Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio
- El Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta en los tornos: 'Esto tendría que haberse pensado antes
- Pocos asientos' y 'escasa funcionalidad' en el nuevo vestíbulo de Chamartín tras cuatro años en obras: 'Es una estación, no un museo
- Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia
- Este es el calendario del próximo curso escolar en la Comunidad de Madrid para Infantil, Primaria y Secundaria: cuando empieza y acaba, festivos, vacaciones...
- Aviso Importante PAU Comunidad de Madrid': la Universidad Complutense anuncia medidas excepcionales ante las acumulaciones de tráfico en la A-6