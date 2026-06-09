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VISITA DEL PONTÍFICE

Simeone, en territorio enemigo para seguir al papa: de la misa del domingo en Cibeles al acto masivo de León XIV en el templo del Real Madrid de baloncesto

El cholo, acompañado de su pareja Carla Pereyra, presenció la misa y acudió al foro cultural en el Movistar Arena, coincidiendo con la visita del papa León XIV

Simeone saluda al papa en el Movistar Arena.

Simeone saluda al papa en el Movistar Arena.

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Daniel Gómez Alonso

Daniel Gómez Alonso

Es fiel al Atlético, pero aún más a Dios, tal y como ha dejado claro en múltiples declaraciones durante esta temporada. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no quiso dejar pasar la oportunidad de acercarse al papa León XIV aprovechando su visita a Madrid. El argentino ha estado presente en varios de los actos del pontífice en la capital durante el fin de semana, teniendo que pisar en todos ellos lugares míticos del gran rival, el Real Madrid. Aunque en este caso, santificados, dirá y se consolará él, por la presencia del sumo sacerdote.

El Cholo acudió este domingo junto a su pareja, Carla Pereyra, a dos de los actos protagonizados por el pontífice. Primero, el técnico asistió a la misa oficiada por León XIV en la Plaza de Cibeles, donde el Real Madrid celebra sus títulos. Más tarde, se desplazó hasta el Movistar Arena, donde juega sus partidos el Real Madrid de baloncesto y en donde pudo estrechar la mano del papa e intercambiar unas palabras con él.

El encuentro tuvo lugar durante el foro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’, celebrado el domingo por la tarde. Allí, el pontífice se acercó a Simeone y Pereyra, quien después compartió una imagen del momento en sus redes sociales para agradecer el encuentro.

De Cibeles al Movistar Arena

El Cholo, que nunca ha ocultado su fe cristiana, no se conformó con ello. Simeone, que hace unas semanas publicó varias imágenes de la comunión de una de sus hijas junto al mensaje “Hoy celebramos tu compromiso con Dios y con el camino de la Fe, te amamos Francesca”, quiso también estar presente en el encuentro masivo que León XIV protagonizó en el Santiago Bernabéu, escenario de tantas y tantas batallas y derbis con el Cholo como una de las figuras claves.

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