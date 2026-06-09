Así serán las nuevas cabinas del Teleférico de Madrid: panorámicas, accesibles y listas para 2027

Madrid da un paso más en la renovación integral de su teleférico. El Ayuntamiento ha presentado este martes las nuevas cabinas que prestarán servicio en la infraestructura a partir de 2027, un proyecto que incluirá vehículos panorámicos para diez pasajeros, accesibilidad universal, inteligencia artificial y sistemas avanzados de seguridad.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado este martes las nuevas cabinas del Teleférico de Madrid en el estand de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) durante el congreso Global Mobility Call, que se celebra en Ifema Madrid hasta el 11 de junio.

Durante el acto, el responsable municipal ha definido la actuación como "un proyecto emblemático, icónico para la ciudad", integrado en la estrategia del Ayuntamiento para diversificar la actividad turística y reforzar nuevos puntos de interés más allá del centro histórico.

La renovación permitirá recuperar la conexión aérea entre Pintor Rosales y la Casa de Campo, uno de los principales espacios verdes de la capital.

Cabinas más grandes y accesibles

El nuevo sistema dispondrá de 47 cabinas, aproximadamente la mitad de las que operaban antes de la clausura del servicio. No obstante, la reducción del número de vehículos se compensará con una mayor capacidad y una velocidad de circulación superior.

Cada cabina podrá transportar hasta diez pasajeros, frente a las entre cuatro y seis plazas de las anteriores. Además, estarán adaptadas para personas con movilidad reducida y ofrecerán una experiencia panorámica gracias a sus amplias superficies acristaladas. Algunas unidades incorporarán incluso suelo de cristal.

"Con él, Madrid avanza en la sostenibilidad, en la innovación y en la accesibilidad porque por primera vez estas cabinas del Teleférico serán accesibles para todos, también para personas con movilidad reducida", ha destacado Carabante.

Inteligencia artificial y sensores para mejorar la seguridad

La nueva infraestructura incorporará tecnología de última generación. El sistema contará con sensores inteligentes en cabinas y pilonas para reforzar la seguridad operativa, herramientas de inteligencia artificial para analizar flujos de viajeros y generar alertas, así como conectividad en tiempo real para informar sobre el estado del servicio. Además, el diseño permitirá optimizar el consumo energético y reducir las emisiones asociadas a la explotación de la instalación.

Durante la presentación, los asistentes pudieron conocer una recreación virtual del recorrido mediante gafas de realidad virtual, que permite visualizar las vistas sobre la Casa de Campo desde una altura cercana a los 40 metros.

Los trabajos de renovación ya han comenzado con el desmontaje del cableado existente y la demolición de las antiguas estaciones y pilonas.

El Ayuntamiento mantiene la previsión de concluir las obras a finales de 2026. Posteriormente deberán realizarse las pruebas técnicas y de seguridad necesarias antes de la puesta en funcionamiento definitiva.

Si se cumplen los plazos previstos, el renovado Teleférico de Madrid abrirá sus puertas durante el primer trimestre de 2027. La instalación conectará Pintor Rosales y la Casa de Campo mediante un recorrido de aproximadamente 2,5 kilómetros que podrá completarse en entre diez y doce minutos.

El Consistorio considera que la actuación contribuirá a reforzar el atractivo turístico de la Casa de Campo y facilitará una mejor conexión con otros espacios de ocio de la zona.

La EMT continúa estudiando cuál será la tarifa del servicio cuando entre en funcionamiento. Carabante ha recordado que el teleférico tendrá una finalidad principalmente turística y que, por tanto, no estará sujeto al mismo sistema de subvenciones que otros modos de transporte público municipales. "Se trata de una atracción y debe tener una tarifa distinta", ha señalado.

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El Ayuntamiento prevé complementar la reapertura del teleférico con nuevas alternativas de movilidad sostenible en la Casa de Campo. Entre las medidas previstas figura la instalación de una estación de bicimad que facilitará los desplazamientos hacia equipamientos como el Parque de Atracciones o el Zoo, dentro de la estrategia municipal para potenciar este espacio como uno de los grandes polos de ocio, deporte y naturaleza de Madrid.