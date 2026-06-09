Reabre uno de los jardines barrocos más espectaculares de Madrid: fuentes históricas, árboles y un trazado renovado a partir de esta fecha

Con la llegada del buen tiempo, muchos madrileños ya planean escapadas para sus días libres. Y es que para huir del calor que hace en la capital, no hace falta más que coger el transporte público, una mochila y desplazarnos a esos rincones que normalmente pasan desapercibidos.

A las afueras de Madrid, el Palacio Real de Aranjuez es uno de ellos. Aunque sea conocido por la mayoría de ciudadanos, lo cierto es que no es la primera opción en la que pensamos para hacer una escapada.

Sin embargo, su arquitectura, sus salones históricos y, sobre todo, los jardines que lo rodean, hacen que esta escapada esté de lo más justificada una vez estamos allí.

Además, este sitio suma ahora un nuevo motivo para volver. Tras casi un año de obras, uno de sus espacios más especiales se prepara para reabrir al público completamente renovado: el Jardín del Parterre. Se trata de una joya barroca del siglo XVIII que recupera su esplendor original después de una ambiciosa restauración paisajística y patrimonial.

Reabre el histórico Jardín del Parterre tras una profunda restauración impulsada por Patrimonio Nacional

El Jardín del Parterre del Palacio Real de Aranjuez reabrirá al público en septiembre de 2026 después de casi un año cerrado por obras de restauración paisajística y recuperación de sus fuentes históricas.

Situado junto al imponente Palacio Real de Aranjuez, este jardín es una de las grandes joyas del Real Sitio y forma parte del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su reapertura promete convertirse en uno de los grandes planes culturales y de ocio del final del verano para quienes buscan una escapada cerca de Madrid entre historia, naturaleza y patrimonio.

El Jardín del Parterre del Palacio Real de Aranjuez reabrirá al público en septiembre de 2026 después de casi un año cerrado / PATRIMONIO NACIONAL

Un jardín histórico junto al Palacio Real de Aranjuez

El Jardín del Parterre es uno de los espacios más singulares del conjunto palaciego de Aranjuez. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando Felipe V encargó su diseño al ingeniero Esteban Marchand en 1725, siguiendo el gusto barroco y la influencia de la jardinería clásica francesa.

Ahora, tres siglos después, el jardín recupera buena parte de su esencia original gracias a una intervención que ha buscado devolverle su trazado histórico, su equilibrio vegetal y el protagonismo de sus fuentes monumentales.

El proyecto, impulsado por Patrimonio Nacional, cuenta con un presupuesto superior a los cinco millones de euros y supone una de las actuaciones más relevantes de los últimos años en el entorno del Palacio Real de Aranjuez.

El Jardín del Parterre es uno de los espacios más singulares del conjunto palaciego de Aranjuez / PATRIMONIO NACIONAL

Más árboles y un trazado renovado

La restauración del Jardín del Parterre responde al deterioro acumulado durante años, agravado también por el cambio de las condiciones climáticas y el aumento de las temperaturas. Para recuperar su imagen histórica y mejorar su resistencia, la intervención incluye la plantación de más de 120 nuevos árboles.

A ellos se suman varios magnolios procedentes del propio jardín, además de los ejemplares que se han conservado durante los trabajos. El objetivo es reforzar la estructura vegetal del espacio, recuperar su carácter ornamental y garantizar una visita más agradable en los próximos años.

Recuperadas las fuentes históricas

Uno de los grandes atractivos de esta reapertura será la recuperación de las fuentes monumentales del Jardín del Parterre. Entre ellas destaca la fuente de Hércules y Anteo, que ha sido sometida a una restauración integral.

Los trabajos han incluido la limpieza y recuperación de las esculturas, la impermeabilización del vaso y la reparación de la instalación hidráulica. También se ha intervenido en la fuente de Ceres, que recupera su estructura original con tres surtidores, y en las fuentes de las Nereidas, que vuelven a mostrar su característico color rojo cobrizo.

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Una nueva aplicación para recorrer el Jardín del Parterre

La reapertura llegará además con una novedad pensada para los visitantes. Patrimonio Nacional trabaja en una aplicación móvil que permitirá recorrer el Jardín del Parterre con información detallada sobre su historia, sus esculturas, las especies vegetales y las transformaciones que ha vivido a lo largo de los siglos. Esta herramienta convertirá la visita en una experiencia más completa, especialmente para quienes quieran conocer el valor artístico y paisajístico de uno de los jardines más especiales de Aranjuez.