El PSOE homenajea a Pedro Zerolo en el 11 aniversario de su muerte y reivindica su legado LGTBI+

El PSOE ha homenajeado este martes al activista y político Pedro Zerolo en el undécimo aniversario de su muerte, en un acto en el que los socialistas lo han recordado como el “gran hacedor” de las políticas LGTBI+ en España y han reivindicado la vigencia de su legado.

El homenaje se ha celebrado en la plaza que lleva su nombre, en el barrio madrileño de Chueca, donde los asistentes han depositado un ramo de rosas junto al poste que identifica el espacio. Al acto han acudido, entre otros, el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; y la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera.

El PSOE homenajea a Pedro Zerolo en su plaza por el 11 aniversario de su fallecimiento. / EUROPA PRESS

Torres ha definido a Zerolo como "el gran hacedor" de las políticas en defensa del colectivo LGTBIQ+ y ha subrayado su papel en el impulso del matrimonio igualitario. "Es sin duda el gran hacedor de las políticas que defienden al colectivo LGTBIQ+ y también el que consiguió impulsar lo que fue el matrimonio igualitario", ha afirmado el ministro, que lo ha recordado como "un ilustre representante de la justicia y de la igualdad". Aunque ha lamentado su muerte, ha asegurado que Zerolo "está siempre" en los corazones y en la memoria de los socialistas.

La presidenta de la Fundación Pedro Zerolo, Luisa Estévez, ha destacado que el legado del activista "sigue vivo" y resulta especialmente necesario en el contexto actual. En la misma línea, Reyes Maroto ha recordado que Zerolo defendió "la libertad, la igualdad y la dignidad humana", valores que, según ha señalado, siguen interpelando a la sociedad ante "fuerzas políticas que ponen en cuestión los derechos conquistados".

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Maroto también ha vinculado esos valores con los mensajes del papa León XIV sobre igualdad y dignidad humana, y ha subrayado que Zerolo alzó la voz "contra la discriminación" en un momento en el que era necesario hacerlo "con valentía y dignidad". Por su parte, Sánchez Acera ha considerado que esos mensajes suponen un "tirón de orejas" a la política de la Comunidad de Madrid por su oposición al proceso de regulación extraordinaria, y ha sostenido que, si Zerolo siguiera vivo, estaría defendiendo esta medida, al recordar que fue también una de las personas que "más luchó por los migrantes".