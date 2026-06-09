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TRIBUNALES

Un profesor de la UAM alega trastorno mental para reducir su condena por agresión sexual a tres subordinadas

La Fiscalía rebaja su petición inicial de casi 13 años a tan solo cuatro años y medio al apreciar atenuantes por trastorno bipolar y reparación del daño a las víctimas

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid.

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. / Europa Press/ Ricardo Rubio

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Javier Martínez Candela

Madrid

Un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha aceptado este martes una condena de cuatro años y medio de prisión por acosar y agredir sexualmente a tres docentes que eran subordinadas suyas, tras alegar un trastorno mental y alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía antes del inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid.

El acusado, que fue jefe del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación entre 2011 y 2018, se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal de 12 años y 9 meses de cárcel por tres delitos de acoso sexual, dos delitos de agresión sexual y un delito de abuso sexual. También se solicitaban diez años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse a las víctimas durante el mismo periodo.

El acuerdo alcanzado entre las partes reduce la pena a cuatro años y seis meses de prisión, además de varias multas que suman más de 4.000 euros y una medida de libertad vigilada durante cinco años. La rebaja se fundamenta en la aplicación de dos atenuantes: una alteración psíquica derivada del trastorno bipolar que padece el acusado y la reparación del daño causado a las víctimas. Según los informes aportados al procedimiento, el profesor sufre enfermedades calificadas como graves e incurables. Además, ha indemnizado a las tres afectadas con cantidades de 60.000, 40.000 y 10.000 euros, respectivamente.

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La defensa ha solicitado que el condenado no ingrese en prisión debido a su estado de salud mental y al tratamiento médico al que está sometido. La Fiscalía ha condicionado esa petición a que el acusado sea examinado por un médico forense oficial, cuyo informe permitirá a la Audiencia valorar si procede o no suspender la ejecución de la pena. La sentencia definitiva quedará pendiente de la resolución que dicte el tribunal, especialmente en lo relativo al eventual ingreso en prisión del condenado o a la posible suspensión de la pena por razones médicas y psiquiátricas.

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