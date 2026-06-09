Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del PapaVoluntarios papaCoche papaMuseo del PradoMetropolitanoAgua MadridValle CuelgamurosAlaska y MarioNotas PAU Madrid
instagramlinkedin

Óbito

Muere Cristina Blanco, la vidente televisiva de los 90 y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

La tarotista falleció en una residencia de Majadahonda tras varios años alejada del foco mediático y después de una etapa marcada por graves problemas de salud

Cristina Blanco en el programa 'Día a día'

Cristina Blanco en el programa 'Día a día' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Cristina Blanco, una de las videntes más populares de la televisión de los años 90, ha fallecido a los 61 años. La madre de Miguel Ángel Muñoz murió en una residencia de Majadahonda a causa de un infarto, según ha adelantado la revista SEMANA. En los últimos años vivía alejada del foco público y bajo cuidados médicos tras una etapa complicada de salud.

Su nombre quedó ligado a una forma de televisión muy reconocible de aquella década. Cristina Blanco trabajó como tarotista y colaboradora en distintos programas, entre ellos ‘Día a día’, el magacín matinal de Telecinco presentado por María Teresa Campos. En aquella etapa se convirtió en un rostro habitual del corazón y en una futuróloga cercana a varios personajes conocidos.

La popularidad, sin embargo, se fue apagando con el paso del tiempo. Blanco se retiró de los platós en medio de distintos problemas personales, judiciales y de salud mental, coincidiendo con el despegue de la carrera de su hijo como actor. En 2024 trascendió que vivía en una residencia tras sufrir la amputación de una pierna, una situación que marcó sus últimos años y que la obligó a adaptar por completo su día a día. 

Miguel Ángel Muñoz siempre optó por hablar con prudencia de su madre, aunque en las pocas ocasiones en las que se pronunció dejó claro su apoyo. En ‘Viajando con Chester’, en 2017, explicó que ella había decidido apartarse “para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas” y aseguró que se lo agradecería siempre.

Noticias relacionadas

El actor también había destacado la fortaleza de su madre tras años difíciles. “A lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida”, afirmó entonces, antes de subrayar que estaría a su lado para lo que necesitara. Cristina Blanco deja así atrás una vida marcada por la exposición televisiva, el retiro público y una última etapa muy discreta, lejos de la popularidad que la convirtió en uno de los nombres más reconocibles del esoterismo televisivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu
  2. Cómo moverse por Madrid durante el 'lunes más complicado' por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías
  3. Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio
  4. El Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta en los tornos: 'Esto tendría que haberse pensado antes
  5. Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
  6. Pocos asientos' y 'escasa funcionalidad' en el nuevo vestíbulo de Chamartín tras cuatro años en obras: 'Es una estación, no un museo
  7. Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia
  8. Este es el calendario del próximo curso escolar en la Comunidad de Madrid para Infantil, Primaria y Secundaria: cuando empieza y acaba, festivos, vacaciones...

Muere en Majadahonda Cristina Blanco, la vidente televisiva de los 90 y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

Muere en Majadahonda Cristina Blanco, la vidente televisiva de los 90 y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

Tres Cantos reserva 14.000 plazas para empadronados en los conciertos de Dani Fernández y Siloé

Tres Cantos reserva 14.000 plazas para empadronados en los conciertos de Dani Fernández y Siloé

La UAH lidera el descubrimiento de la primera necrópolis infantil del Calcolítico en Atapuerca

La UAH lidera el descubrimiento de la primera necrópolis infantil del Calcolítico en Atapuerca

Más de 12.000 jóvenes de Móstoles podrán beneficiarse del Verano Joven: 90% de descuento en viajes

Más de 12.000 jóvenes de Móstoles podrán beneficiarse del Verano Joven: 90% de descuento en viajes

CRIS Contra el Cáncer financia una investigación pionera en el Hospital 12 de Octubre para entender el cáncer de próstata agresivo en hombres jóvenes

CRIS Contra el Cáncer financia una investigación pionera en el Hospital 12 de Octubre para entender el cáncer de próstata agresivo en hombres jóvenes

Ayuso celebra el "honor" y el "privilegio" de que Madrid haya sido "la puerta de entrada a España" del Papa

Ayuso celebra el "honor" y el "privilegio" de que Madrid haya sido "la puerta de entrada a España" del Papa

Ayuso agradece al Papa su visita a la capital: "La imagen de Madrid ante el mundo ha sido increíble"

El papa se convierte en un piloto más del avión que le llevaba a Barcelona y bendice a toda la tripulación incluido el avión de las Fuerzas Aéreas

El papa se convierte en un piloto más del avión que le llevaba a Barcelona y bendice a toda la tripulación incluido el avión de las Fuerzas Aéreas