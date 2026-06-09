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Un motorista que escoltaba una comitiva papal herido tras ser embestido por un coche

El Papa sale del Palacio Real en el papamóvil

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EFE

Un agente de la Comisaría de Servicios Especiales de la Policía Municipal de Madrid ha resultado herido al ser embestido por un turismo mientras realizaba labores de escolta de una de las comitivas dentro de la visita del papa León XIV a la capital de España.

El motorista abría paso a una de las comitivas papales hacia las 16:30 de este lunes en el kilómetro 6 de la carretera de circunvalación M-30 a la altura de Ventas cuando un turismo le embistió y le hizo caer al suelo por lo que resultó herido, ha informado a EFE la Policía Municipal.

El Papa León XIV llega en papamóvil a la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV oficia la solemnidad del Corpus Christi en Madrid con una misa y posterior procesión eucarística en el entorno de la capital. La ceremoni

El Papa León XIV llega en papamóvil a la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV oficia la solemnidad del Corpus Christi en Madrid con una misa y posterior procesión eucarística en el entorno de la capital. La ceremoni / Fernando Sánchez - Europa Press

El agente herido no formaba parte de la escolta directa del sumo pontífice sino de una de las numerosas comitivas en el marco de su viaje apostólico a España.

14.000 policías

Los motoristas de la Comisaría de Servicios Especiales han participado en todos los traslados de las comitivas de prensa, personal de seguridad, obispos, cardenales y personalidades, además de la del propio papa León XIV desde su llegada a Madrid el pasado sábado y hasta este martes, cuando abandona la ciudad rumbo a Barcelona para continuar con su visita a España.

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Durante estos días 4.000 agentes de la Policía Municipal de Madrid han sido desplegados para garantizar la seguridad del pontífice y de todos los asistentes a los distintos actos, sumándose así a los más de 14.000 policías nacionales y 2.200 guardias civiles actuantes. 

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